Supérate impacta a más de 62,000 familias con subsidios sociales en La Vega

La Vega, R.D., 1 de mayo de 2026. La Dirección de Desarrollo Social Supérate se trasladó este viernes a la provincia de La Vega para escuchar de cerca a las familias beneficiarias de los programas de protección social ofrecidos a miles de hogares en esta demarcación, con el objetivo de identificar avances y desafíos en el acceso a los subsidios y en el desarrollo de capacidades para la superación de la pobreza.

Las acciones de protección social de Supérate en esta provincia alcanzan a un total de 62,345 familias de los municipios Concepción de La Vega, Constanza, Jarabacoa, Jima Abajo y de la comunidad de Jima Arriba, donde hogares en condiciones de vulnerabilidad reciben distintos subsidios que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a fortalecer su bienestar económico y social.

En un diálogo cercano con las familias beneficiarias, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez expresó que, en La Vega, el programa Aliméntate impacta a 61,496 familias, siendo el de mayor cobertura, seguido de Bonogás, con 53,201 hogares beneficiados, y Bonoluz, que alcanza a 32,821 familias. Asimismo, el subsidio Avanza beneficia a 3,994 hogares, mientras que Aprende llega a 1,973 familias.

Por otro lado, Iniciativas dirigidas a poblaciones específicas, como Supérate Mujer y el apoyo a familias con niñas, niños y adolescentes continúan ampliando la cobertura social bajo un enfoque inclusivo. Actualmente, el Fondo de Discapacidad Supérate impacta a 234 familias en esta demarcación, agregó Jiménez.

“Más allá de los subsidios, la institución trabaja de cerca con las familias en sus comunidades y hogares, brindando acompañamiento sociofamiliar a través de la escucha, la orientación y visitas casa por casa, para garantizar su bienestar, el acceso a la educación y la salud, y el ejercicio pleno de sus derechos”, señaló la directora general de Supérate.

La jornada contó con la participación de 1,187 personas, donde las familias valoraron el impacto positivo de estos programas y expresaron inquietudes como la ampliación de la cobertura y aumento en el monto de la tarjeta Supérate, así como la extensión del acompañamiento sociofamiliar a mayor número de hogares.

El acto contó con la presencia del senador de la provincia de La Vega, Rogelio Genao, quien resaltó el esfuerzo de Supérate, por acercarse a las comunidades y escuchar de manera directa a las familias beneficiarias, lo que refleja el enfoque de la política social del presidente Luis Abinader, centrada en atender a quienes más lo necesitan.

En tanto, la directora de la Regional de Cibao Sur de Supérate, Aracelis Pérez, expresó que “este encuentro se concibe como un espacio de escucha activa, orientado a conocer de primera mano las experiencias, avances y desafíos de las comunidades, así como las oportunidades que se pueden seguir construyendo de manera conjunta”.

La jornada tuvo lugar en el multiuso del centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), La vega, al que asistieron la diputada Carolin Mercedes; la alcaldesa del municipio de Concepción, Amparo Custodio; el alcalde del distrito municipal El Rincón, Enmanuel Ramírez; el director del centro UASD, en La Vega, Cristian González; el gerente regional del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Iván Cárdenas; las regidoras Luz del Alba y Clari Ángeles y autoridades locales.

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