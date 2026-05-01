INTRANT capacita a 105 agentes de la DIGESETT en normativa de cascos homologados para motociclistas

Santo Domingo. — El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) capacitó a 105 agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) sobre la normativa técnica del estándar homologado de los cascos de protección personal para usuarios de motocicletas.

La formación tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de fiscalización en las vías, dotando a los agentes de herramientas prácticas para identificar los tipos de cascos permitidos, verificar certificaciones válidas y aplicar correctamente los criterios establecidos durante los operativos.

Esta jornada marca el inicio de una serie de capacitaciones que se estarán desarrollando de manera progresiva, con el propósito de ampliar el conocimiento y la correcta aplicación de la normativa en todo el territorio nacional.

Durante la jornada, se abordaron los elementos técnicos necesarios para comprobar el cumplimiento de los estándares de seguridad, contribuyendo a una aplicación más efectiva de la normativa en las vías.

El INTRANT destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones dirigidas a salvar vidas, reducir la siniestralidad vial y promover una cultura de responsabilidad en el uso de equipos de protección personal.

Asimismo, informó que el proceso de socialización de esta normativa será extendido a otros sectores vinculados, con el objetivo de fortalecer el conocimiento, la conciencia y el cumplimiento tanto en autoridades como en la ciudadanía.

La institución reiteró que el uso de cascos homologados no solo responde a una disposición normativa, sino que constituye una medida esencial para proteger la vida de los motociclistas, ya que su uso adecuado puede marcar la diferencia en caso de un siniestro vial.

Con este tipo de acciones, el INTRANT y la DIGESETT continúan avanzando en el fortalecimiento de la seguridad vial, promoviendo el cumplimiento de la normativa y una mayor conciencia ciudadana en las vías.

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