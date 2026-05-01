El dólar: el principio del fin de su hegemonía

Por: Luis Ma. Ruiz Pou

Desde su nacimiento en 1792, mediante la Coinage Act, el dólar estadounidense ha sido mucho más que una moneda: ha sido un instrumento de poder. Su consagración llegó tras los Acuerdos de Bretton Woods, cuando Estados Unidos, con la mayor reserva de oro del planeta y una economía fortalecida tras la guerra, impuso su divisa como eje del sistema financiero internacional.

Pero ese dominio no fue eterno ni inmutable. Durante las décadas de 1950 y 1960, Washington comenzó a emitir grandes cantidades de dólares para financiar su expansión global y conflictos como la Guerra de Vietnam. Fue entonces cuando el presidente francés, Charles de Gaulle, lanzó una advertencia que hoy resuena con fuerza: Estados Unidos disfrutaba de un “privilegio exorbitante”, al poder adquirir bienes y recursos globales simplemente imprimiendo su moneda. La reacción francesa —convertir dólares en oro— dejó al descubierto una verdad incómoda: había más papel que respaldo real.

El desenlace llegó en 1971, cuando Richard Nixon rompió unilateralmente el vínculo entre el dólar y el oro. Lejos de significar su caída, este hecho dio paso a una nueva arquitectura: el petrodólar. Bajo la influencia de Henry Kissinger, y en medio de la crisis petrolera impulsada por la OPEP, Estados Unidos aseguró que el petróleo —recurso vital de la economía mundial— se comercializara exclusivamente en dólares, con el respaldo de Arabia Saudita. Así, el mundo quedó atado a la moneda estadounidense.

Durante décadas, este sistema garantizó la supremacía del dólar. Sin embargo, toda hegemonía contiene su propia fragilidad. Hoy, esa fragilidad comienza a hacerse visible. El uso del dólar como herramienta de presión geopolítica, el crecimiento desbordado de la deuda estadounidense y la persistente inestabilidad financiera han erosionado la confianza global. No es un colapso inmediato, pero sí un desgaste progresivo.

Los datos son elocuentes: de representar cerca del 72% de las reservas mundiales en 2001, el dólar ha descendido a aproximadamente un 57%. Paralelamente, los bancos centrales aumentan sus reservas de oro, mientras potencias emergentes reducen su dependencia de los bonos del Tesoro estadounidense y exploran mecanismos alternativos de comercio.

Más aún, comienza a perfilarse un cambio estructural: la posible creación de nuevos sistemas de pagos internacionales que desafíen la supremacía del dólar. Este movimiento, aún incipiente, responde a una realidad innegable: la confianza, base de toda moneda, ya no es absoluta.

Lo que está en juego no es solo el futuro del dólar, sino el rediseño del poder económico global. El mundo avanza, lenta pero firmemente, hacia un esquema más multipolar, donde ninguna moneda tenga el control absoluto.

La historia demuestra que ningún dominio es eterno. Y hoy, más que nunca, el dólar parece enfrentarse no a un colapso súbito, sino al inicio de un declive anunciado.

La evidencia apunta a tres conclusiones incómodas.

Primero, el dominio del dólar nunca fue puramente económico: siempre estuvo sostenido por poder político y militar. Segundo, ese poder hoy enfrenta límites claros en un mundo cada vez más fragmentado. Y tercero, la pérdida de confianza —aunque gradual— es el principio de cualquier transformación monetaria profunda.

No se trata de anunciar el colapso inmediato del dólar, sino de reconocer que su supremacía ya no es incuestionable. El sistema que lo sostuvo durante más de medio siglo muestra signos de fatiga, mientras nuevas alternativas comienzan a tomar forma.

La historia económica es implacable: ninguna hegemonía es permanente. Y cuando la confianza se erosiona, incluso las monedas más poderosas empiezan a perder su magia.

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