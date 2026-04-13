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Locales

Alcaldía del Distrito Nacional intensifica trabajos preventivos para contrarrestar efectos de las lluvias

Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del DN se mantiene en sesión permanente ante lluvias

PRIMICIAS DIGITAL13 de abril de 2026
2 1 minuto de lectura
Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional intensificó los acostumbrados trabajos preventivos de limpieza de imbornales y filtrantes con miras a contrarrestar los efectos de las lluvias.
Bajo las directrices de Carolina Mejía se ha ejecutado un despliegue de brigadistas extra para combatir los efectos de las fuertes lluvias que se esperan a partir de este lunes en la capital.
Los camiones succionadores y las brigadas de barrido y cuneteo se han dirigido a zonas identificadas como críticas, tales como las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, George Washington y V Centenario, entre otros. Además, en sectores Los Ríos, Los Prados, ensanche Naco, Los Platanitos, ensanche Quisqueya y Los Restauradores.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó incrementos de las precipitaciones por el fortalecimiento de una vaguada que se combina con el viento moderado del noreste. En ese sentido, se esperan aguaceros muy fuertes con tronadas, ráfagas de viento y posibles granizadas.
La Alcaldía del Distrito Nacional pidió a los ciudadanos no sacar a las calles las bolsas de desechos en momentos en los que se esperan lluvias para evitar que sean arrastradas y obstruyan los imbornales y desagües. De igual manera, llamó a la población a mantenerse informada en los organismos oficiales sobre las condiciones meteorológicas y las medidas que se van tomando.
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PRIMICIAS DIGITAL13 de abril de 2026
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