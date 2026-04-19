Brigadas de la Cruz Roja dan asistencia a afectados de Monte llanos, Brigadas de la Cruz Roja dan asistencia a afectados de Montellano, Puerto Plata

La Cruz Roja Dominicana refuerza las acciones de respuesta en el municipio de Montellano, provincia Puerto Plata, una de las zonas más afectadas por las inundaciones registradas en la región norte del país.

En ese sentido, la Dirección de Socorro y Gestión de Riesgo a través de su Departamento de Socorro y Emergencias ha instalado un Centro de Coordinación Móvil, desde donde se articulan y coordinan operaciones de asistencia y respuesta en la zona norte, especialmente en las comunidades que han resultado más impactadas por las lluvias y las inundaciones.

Asimismo, el equipo de la Dirección de Salud realiza acción estatal de levantamientos en materia de salud, además de brindar apoyo al hospital provisional instalado en el multiuso de la ciudad, como parte de las acciones de asistencia humanitaria dirigidas a la población afectada.

Cruz Roja Dominicana continúa brindando asistencia a comunidades afectadas por inundaciones en varias provincias del país Ante las situaciones de emergencia registradas en diversas provincias del territorio nacional, la Cruz Roja Dominicana ha desplegado equipos especializados y unidades operativas como parte de las acciones de respuesta y asistencia dirigidas a la población afectada.

En el municipio de Montellano, provincia Puerto Plata, una de las zonas con mayores afectaciones producto de las inundaciones, se ha establecido un centro de coordinación móvil con el despliegue de un equipo de coordinación y respuesta que brinda apoyo a las filiales de la región.

Desde este punto se coordinan las acciones de asistencia, así como las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las comunidades impactadas.

Estas intervenciones han permitido a la institución ir identificando las principales necesidades de la población y orientar las acciones de asistencia humanitaria que la institución desarrolla en favor de las familias afectadas.

Visited 11 times, 4 visit(s) today