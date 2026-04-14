Asociación Cibao anuncia cambios en su Junta de Directores y designa nuevo presidente

Santiago, República Dominicana. — Asociación Cibao anunció la conformación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, elegida por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo de 2026.

El pleno está integrado por José Ramón Vega Batlle, Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, José Tomás Cruz Rodríguez, José Santiago Reynoso Pérez, Ángel María Castillo Brito, Edwin Ramón Reyes Arias, Pablo Ceferino Espaillat Galán, Pablo Julián Pérez Fernández, Laura Victoria Acra Brache, José Luis Ventura Castaños, Sayka Dayara Mejía Ortega y Javier León Hernández.

Posterior a la asamblea, la Junta de Directores eligió entre sus integrantes los cargos directivos, incluyendo a José Ramón Vega Batlle como presidente; Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez, primer vicepresidente; José Tomás Cruz Rodríguez, segundo vicepresidente y José Santiago Reynoso Pérez, secretario.

«Agradezco profundamente la designación como presidente de la Junta de Directores de Asociación Cibao, una entidad transparente, con altos niveles de gobernanza, comprometida con el desarrollo económico y social. Mantenemos la promesa de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro liderazgo, nuestros servicios con enfoque en el bienestar de las personas», expresó Vega.

En el marco de la asamblea, la institución rindió reconocimiento a Rafael Genao Arias por su labor como presidente de la Junta de Directores desde junio de 2020, período durante el cual aportó a la consolidación institucional de la organización.

Asimismo, agradeció la labor de Damián Eladio González, miembro de la Junta desde marzo de 2019, quien presidió el Comité de Seguridad y Gestión de Crisis y formó parte de los comités de Auditoría y Gestión Estratégica; así como la de Ángel Nery Castillo, miembro del pleno desde noviembre de 2007, quien en distintos períodos integró el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y presidió el Comité de Gestión Integral de Riesgos.

En un comunicado, la entidad destacó que estos cambios responden a lo establecido en sus Estatutos Sociales y el Reglamento Interno de la Junta de Directores, el cual reafirma la gobernanza, la transparencia y enfoque en el fortalecimiento de su liderazgo, la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa.

La Junta de Directores de Asociación Cibao ratificó el compromiso con las prioridades estratégicas de la institución, incluyendo el crecimiento sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de su impacto en las comunidades donde opera.

Sobre José Ramón Vega Batlle, presidente de la Junta de Directores

Graduado de la Licenciatura en Derecho, mención Cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuenta además con una Especialización en Derecho Civil (Diploma Superior) otorgada por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París II, Francia. Es miembro de la Junta de Directores de Asociación Cibao desde el 1 de abril de 2002. Hasta marzo de 2026 se desempeñaba como presidente del Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento, y miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

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