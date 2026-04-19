CONFENAGRO valora positivo encuentro impulsado por el Ministerio de Agricultura

Santo Domingo.- La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) valoró como positivo el encuentro realizado este fin de semana entre los diversos actores del sector agropecuario, impulsado por el Ministerio de Agricultura, con el acompañamiento del presidente Luis Abinader.

CONFENAGRO entiende que este tipo de espacios fortalece el rol del sector público en la definición de políticas orientadas a la modernización, la productividad y la sostenibilidad del campo dominicano.

La confederación espera que las discusiones y acuerdos alcanzados durante la jornada se traduzcan en acciones concretas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas, impactando de manera directa el crecimiento y el bienestar de los hombres y mujeres del campo.

El sector agropecuario cuenta con oportunidades de mejora claramente identificadas en los distintos diagnósticos realizados en las últimas décadas. En ese sentido, el principal desafío radica en avanzar hacia su implementación efectiva, con metas claras, seguimiento continuo y una verdadera articulación entre todos los actores de la cadena productiva.

Cuando se habla del sector agropecuario no hablamos solo de cifras; se habla de uno de los activos estratégicos más importantes de la República Dominicana. Somos de los pocos países que pueden afirmar que más del 80% de lo que consumimos se produce en nuestras propias tierras, gracias al esfuerzo y compromiso de nuestros productores.

CONFENAGRO reitera su disposición de acompañar al Estado en la implementación efectiva de las acciones y políticas que se deriven de este proceso, aportando desde la experiencia y el compromiso del sector productivo nacional.