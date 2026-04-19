APAP inaugura sucursal en Puerto Plata

La entidad financiera eleva a 11 el número de oficinas de negocios en la región norte y a 55 el total de sucursales en todo el país.

Puerto Plata, R.D. – Como parte de su plan de expansión, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), inauguró una nueva sucursal en Puerto Plata, reafirmando su apoyo al desarrollo económico de la región norte con servicios financieros adaptados a las necesidades de sus clientes.

“Esta nueva oficina de negocios está concebida para seguir creciendo junto a nuestros socios ahorrantes y clientes de Puerto Plata, ofreciéndoles soluciones que se adapten a las necesidades de una comunidad dinámica, emprendedora y llena de oportunidades”, señaló Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP, durante un encuentro con clientes en la nueva sucursal.

“Queremos seguir siendo parte activa del futuro de esta provincia, impulsando oportunidades, conectando ideas y acompañando el desarrollo de Puerto Plata y de toda la región norte”, destacó Ariza.

La nueva sucursal de Puerto Plata, ahora ubicada en el Centro Comercial Cedaky Mall, cuenta con un diseño moderno para una experiencia ágil y segura para los socios ahorrantes y clientes.

Con estas incorporaciones, APAP eleva a 11 el número de oficinas de negocios en la región norte y a 55 el total de sucursales en todo el país, complementando la atención presencial con el servicio de sus canales digitales.

Visited 1 times, 1 visit(s) today