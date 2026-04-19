Cámara de Comercio Dominico-Paraguaya respalda el Gran Acuerdo Nacional y propone fortalecer el comercio con Paraguay

Santo Domingo, República Dominicana. — La Cámara de Comercio Dominico-Paraguaya expresó su respaldo formal al llamado al consenso realizado por el presidente Luis Abinader en el marco del Gran Acuerdo Nacional ante la Crisis Global, orientado a mitigar los efectos de la coyuntura económica internacional y garantizar la provisión sostenible de alimentos y materias primas en la República Dominicana.

La entidad manifestó que este escenario representa una oportunidad estratégica para impulsar soluciones concretas que fortalezcan la seguridad de abastecimiento del país, destacando la importancia de viabilizar y dinamizar los canales comerciales con Paraguay, nación reconocida por su alta capacidad productiva en granos, cereales, materias primas agroindustriales y productos cárnicos con elevados estándares sanitarios y de trazabilidad.

La Cámara señaló que, históricamente, comerciantes dominicanos han mostrado interés en importar productos paraguayos, pero que diversos factores de índole burocrática y sanitaria han dificultado la materialización de estas operaciones. En el contexto actual del comercio internacional y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, consideran oportuno revisar y agilizar los mecanismos que permitan concretar estos intercambios en beneficio del mercado local.

Asimismo, la institución puso a disposición de las autoridades su capacidad técnica, red de contactos y conocimiento operativo para servir como puente facilitador entre el sector público y privado de ambas naciones, contribuyendo a destrabar procesos y acompañar técnicamente la viabilidad de importaciones bajo el debido cumplimiento normativo.

La Cámara de Comercio Dominico-Paraguaya solicitó, además, ser incorporada a las mesas de trabajo y consultas que se desarrollen como parte del Gran Acuerdo Nacional, con el objetivo de aportar propuestas técnicas y fungir como canal efectivo para el fortalecimiento de los lazos comerciales bilaterales.

Con esta postura, la Cámara reafirma su compromiso con el país, con el sector comercial y con la construcción de soluciones sostenibles que contribuyan a la estabilidad económica y al abastecimiento nacional.

Cámara de Comercio Dominico-Paraguaya

Comité Ejecutivo

Presidente Maria Leticia Centurion Plate Vice Presidente Riubell Montes de Oca Vicepresidente Lucy Arraya Secretaria General Qisqueya Calderon Peguero Tesorera Susana Giubi Tesorera Adela Nara Directora de Comunicacion Francis Suero Director Internacional Andres Cosma

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