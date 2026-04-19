Por qué hay que transparentar los ingresos de nuestros consulados

Alfredo Cruz Polancoalfredocruzpolanco@gmail. com

Recibimos con beneplácito la información de que el señor Presidente de la Republica, Luis Abinader autorizará que la totalidad de los ingresos que generen todos los consulados dominicanos, pasen a formar parte del Estado dominicano, dentro de la continuación del plan de reforma a que está siendo sometido el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde hace mucho tiempo, se viene discutiendo en nuestro país sobre la necesidad de realizar una reforma fiscal, donde se analice, discuta y establezca una presión fiscal que responda con la generación de las riquezas del país, la cual según los entendidos en la materia, ronda el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En abril del año 2016, cuando formaba parte del pleno de miembros de la Cámara de Cuentas de la República de ese momento, escribi un artículo para este periódico y recogido por otros, también de circulación nacional, titulado: «Los Ingresos de nuestros consulados deben ser transparentados». En el mismo exponia las razones y la urgencia de tomar esta atinada e importante decisión. Además, sometí al pleno de miembros de que dichos consulados, así como nuestras embajadas, fueran fiscalizados por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD. Desafortunadamente esta humilde recomendación nunca se llevó a cabo.

En dicho articulo expresaba que, además de lograrse un pacto fiscal, o simplemente una reforma fiscal, se debían corregir todas las distorsiones que actualmente existen en la estructura tributaria del Estado dominicano, en cuanto a sus recaudaciones fiscales, las cuales, desde hace muchos años, se vienen manejando con deficiencia y falta de transparencia, sin ningún tipo de control y mucho menos, de una fiscalización oportuna, tanto por la CCRD, como por la Contraloría General de la República ( CGR)

.

Desgraciadamente, el Estado dominicano ha desaprovechado y dejado de percibir durante muchos años, miles de millones de pesos, por la falta de transparencia de esos recursos, así como los provenientes de otras fuentes, como son los impuestos que les son retenidos a la población, que no ingresan a la Cuenta Unica del Tesoro Nacional (CUT), a pesar de la enorme deuda social acumulada, por las deficiencias y por la falta de servicios públicos básicos, lo que ha llevado a una gran parte de la población, sobre todo, a la llamada clase media, a enfrentar dichas deficiencias con sus propios recursos.

En ese momento sugerimos, como una norma de Control Interno, que cada visado, cada servicio diplomático solicitado, fuera cubierto previamente con la compra de un recibo en el Banco de Reservas, tal como se exige cuando se solicita, un pasaporte, la licencia de conducir y para armas de fuego; para el pago de multas, para casos judiciales, entre otras.

Además de estos, se deben analizar todas las posibles fuentes de ingresos existentes que nunca se han tocado, pero también, había que enfrentar la gran evasión fiscal existente, ascendente a un 45%, pues nos encontramos en un momento estelar, en que la actual administración, encabezada por el presidente Abinader, se ha empecinado en el endeudamiento externo, pero no para atender la gran demanda de obras y servicios básicos, que viene arrastrando el país, sino, para cubrir gastos corrientes y para el pago de intereses generados por la propia deuda.

A los consulados que hay que prestarle mayor atención, son los que están ubicados en Haití, pues son los de mayor rentabilidad, aunque son dirigidos de manera muy informal, ya que a sus respectivos cónsules, sólo les preocupa generar ingresos por la venta de visados, sin ningún tipo de criterio, control ni pudor, lo que constituye una violación a la ley No.567-05, que instituye la Tesorería Nacional.

Ellos no prevén las graves consecuencias sociales que esta situación le está creando al país, como son los problemas de salud, desempleo, educación, vivienda, migratorios, inseguridad ciudadana, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros.

El autor es Contador Público Autorizado

Máster en Relaciones Internacionales

Ex miembro del pleno de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016

Ex diputado al Congreso Nacional