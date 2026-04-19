Embajada dominicana en Brasil lidera agenda de resultados en relación bilateral con Brasil

La República Dominicana y la República Federativa de Brasil conmemoran este 19 de abril 115

años de relaciones diplomáticas, en un contexto en el que la agenda bilateral ha adquirido mayor

dinamismo y contenido, con avances concretos en comercio, educación y cooperación

impulsados desde la Embajada dominicana en Brasil.

En ese marco, la Embajada ha desarrollado una línea de trabajo orientada a traducir la relación

histórica en oportunidades reales para ambos países, con resultados visibles en distintos frentes.

Uno de los indicadores más relevantes es el desempeño comercial. En 2025, las exportaciones

dominicanas hacia Brasil crecieron un 44.9%, reflejando un mayor posicionamiento de la oferta

nacional en el mayor mercado de América del Sur y una estrategia sostenida de promoción

económica.

A esto se suma el fortalecimiento de la cooperación académica. Más de 700 dominicanos han

sido formados en Brasil en el marco de programas desarrollados en los últimos años, mientras

continúan ampliándose las oportunidades en instituciones como la Universidad de São Paulo, así

como los acuerdos con la Faculdade do Centro Oeste Paulista y la Universidad del Estado de

Amazonas.

En el plano político, la relación también ha registrado avances importantes. En 2025 se produjo

la reunión bilateral entre los presidentes de ambos países en el marco del encuentro Brasil-

Caribe, acompañada de la firma de acuerdos en áreas como comercio, turismo, seguridad y

aviación, además de la continuidad de programas de cooperación ambiental como “Productor de

Agua” en territorio dominicano.

Estos resultados forman parte de un proceso de trabajo sostenido que ha buscado fortalecer la

presencia de la República Dominicana en Brasil y aprovechar de manera más activa el potencial

de la relación bilateral.

A 115 años de su establecimiento, los vínculos entre ambos países continúan evolucionando

hacia una etapa de mayor profundidad, en la que la cooperación se traduce en iniciativas

concretas con impacto directo en sectores productivos, educativos e institucionales.

“La relación entre República Dominicana y Brasil ha entrado en una etapa en la que la

diplomacia se mide por su capacidad de generar resultados concretos. Ese ha sido el enfoque

de nuestro trabajo.”

Robert Takata

Embajador de la República Dominicana en Brasil

Visited 2 times, 2 visit(s) today