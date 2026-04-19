Banreservas financia 144 apartamentos entregados por el presidente Abinader en Laderas del Este

Santo Domingo. – El Banco de Reservas financió la adquisición de 144 apartamentos correspondientes a la primera etapa del Residencial Laderas del Este, los cuales fueron entregados este domingo por el presidente de la República, Luis Abinader, a igual número de familias.

Durante la actividad, el mandatario valoró el impacto de estos proyectos en la calidad de vida de la población y destacó el éxito de la colaboración entre el sector público y privado.

“Ha sido un verdadero éxito de una alianza público-privada que ha permitido que miles de dominicanos tengan su vivienda”, expresó Abinader.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, informó, durante el acto en el municipio de San Antonio Guerra, que la entidad ha dispuesto financiamiento superior a RD$330 millones en condiciones favorables, con una tasa de interés de 8% fija a siete años.

“Hoy, al entregar las llaves de sus nuevos apartamentos a 144 de las 368 familias que ocuparán este moderno residencial, no solo cumplimos con una meta del presidente, sino que damos respuesta a una necesidad legítima de los dominicanos que aspiran a un techo digno, con las comodidades que ofrece este proyecto”, dijo el ejecutivo.

Aguilera destacó que cada unidad habitacional ha sido concebida para brindar seguridad y bienestar, al tiempo que reafirmó que el hogar constituye el primer espacio donde se construyen valores y se proyecta el futuro de la nación.

Asimismo, señaló que esta entrega forma parte de una política de soluciones habitacionales que ha permitido a miles de dominicanos acceder a una vivienda propia.

El proyecto Laderas del Este contempla un total de 368 unidades habitacionales, de las cuales en esta etapa 144 familias comienzan a disfrutar de las amenidades del complejo.

Esta iniciativa es resultado de una alianza entre Banreservas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y el sector privado, con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones habitacionales en el país.

En el acto participaron autoridades legislativas, municipales y provinciales, así como ejecutivos de la empresa constructora y de Banreservas.

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