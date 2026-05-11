BCRD informa que los flujos de remesas alcanzaron los US$4,079.9 millones entre enero y abril de 2026

Esto representa un aumento de 4.1 % en términos interanuales. Particularmente en el mes de abril se recibieron US$1,060.2 millones.

Santo Domingo, RD. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, entre enero y abril de 2026, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$4,079.9 millones, aumentando 4.1 % en términos interanuales. Particularmente en el mes de abril, se recibieron US$1,060.2 millones, monto superior en US$105.7 millones al recibido en abril de 2025 y con un crecimiento interanual de 11.1 %, superior al 3.5 % de crecimiento observado en el mes de marzo 2026.

Este crecimiento en abril ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

La institución señala que, este repunte se atribuye, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 82.5 % de los flujos formales recibidos en abril, equivalentes a unos US$797.3 millones. En ese sentido, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 53.6 en abril, continuando la senda de expansión del sector servicios en la economía estadounidense, sector que concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana. En el caso del desempleo general en Estados Unidos, este se ubicó en 4.3 % en abril 2026, manteniendo el mismo nivel del pasado mes de marzo, no obstante, la creación de empleos se desaceleró, añadiendo solo 115,000 nuevos puestos.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de abril, como España, por un valor de US$59.5 millones, con un 6.2 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia con 1.2 %, Suiza y Haití con 1.1 % de los flujos recibidos cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Francia, Canadá y Puerto Rico, entre otros.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 50.9 % durante abril, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.0 % y 6.8 %, respectivamente. Esto indica que más de dos tercios (67.7 %) de las remesas se reciben en las zonas metropolitanas del país.

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 30 de abril de 2026, la moneda nacional se apreció 5.3 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025. Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de abril se ubicaron en US$ 15,888.9 millones, representando un 11.8 % del PIB y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

Las más recientes perspectivas del BCRD sobre el sector externo dominicano contemplan que continúe la evolución positiva de los ingresos de divisas durante 2026. Por un lado, los ingresos de turismo superarían los US$11,500 millones y las remesas se ubicarían por encima de los US$12,200 millones. Las exportaciones totales se estiman en unos US$16,900 millones y la IED superaría los US$5,000 millones. Todos estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (unos US$3,000 millones) alcanzarían un total de ingresos de divisas por encima de los US$48,900 millones para el cierre de 2026.

El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para atenuar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.

Lunes 11 de mayo, 2026

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