Banreservas es reconocido por Revista Summa entre las empresas líderes de Centroamérica y República Dominicana

Santo Domingo.– El Banco de Reservas fue reconocido por Revista Summa como una de las Empresas Líderes de Centroamérica y República Dominicana 2026, al sobresalir en los cuatro pilares que la publicación considera esenciales para el liderazgo empresarial: Cultura Organizacional, Agilidad de Aprendizaje, Innovación y Transformación Digital.

El reconocimiento forma parte del estudio especial «Empresas Líderes de la Región 2026», publicado por la revista en el marco de su 32.º aniversario, el cual identifica a las organizaciones con mejor desempeño en estos ejes estratégicos mediante un sondeo realizado entre empresarios y altos ejecutivos de Centroamérica y República Dominicana.

Entre los resultados más destacados, Banreservas obtuvo el primer lugar en República Dominicana en la categoría de Cultura Organizacional, además de alcanzar el cuarto puesto del ranking regional, consolidándose como una de las organizaciones con mejores prácticas en liderazgo, desarrollo del talento humano y fortalecimiento de la cultura corporativa.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que este reconocimiento constituye un estímulo para continuar fortaleciendo una cultura organizacional basada en la excelencia, la innovación y la transformación permanente.

«Recibir esta distinción de Revista Summa nos honra y, al mismo tiempo, nos compromete a seguir impulsando una institución cada vez más innovadora, ágil y cercana a las necesidades de nuestros clientes. Estos resultados son fruto del talento, la dedicación y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes hacen posible que Banreservas continúe siendo un referente de excelencia en la República Dominicana y la región», expresó Aguilera.

Además del liderazgo alcanzado en Cultura Organizacional, la entidad financiera obtuvo el segundo lugar en República Dominicana y el noveno puesto regional en la categoría de Agilidad de Aprendizaje, un indicador que mide la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios, desarrollar nuevas competencias y promover una cultura de aprendizaje continuo.

En materia de innovación, Banreservas se posicionó en el cuarto lugar entre las empresas dominicanas y en el puesto 23 del ranking regional, mientras que en transformación digital alcanzó igualmente el cuarto lugar nacional y la posición 25 en Centroamérica y República Dominicana, reflejando el avance de la institución en la incorporación de nuevas tecnologías, la modernización de sus procesos y el fortalecimiento de una experiencia cada vez más ágil y eficiente para sus clientes.

Estos resultados reflejan el compromiso sostenido de Banreservas con una gestión orientada a la excelencia, el desarrollo del talento humano y la innovación como motores de crecimiento institucional, consolidando una estrategia que combina transformación digital, aprendizaje continuo y una cultura organizacional centrada en las personas.

El estudio de Revista Summa fue elaborado a partir de un sondeo realizado entre el 2 de marzo y el 10 de abril de 2026, con la participación de 1,500 consultas completadas por empresarios y altos ejecutivos de Centroamérica y República Dominicana, quienes identificaron a las organizaciones líderes en los cuatro pilares estratégicos evaluados. A partir de esas nominaciones, la publicación elaboró el Top 100 regional y los rankings por país en cada una de las categorías.

Con este reconocimiento, Banreservas reafirma su compromiso de continuar impulsando una gestión innovadora, cercana y sostenible, enfocada en generar valor para sus clientes, fortalecer el sistema financiero nacional y contribuir al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

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