SB capacita a entidades financieras para impulsar la inclusión de grupos vulnerables

El programa se enfocó en segmentos como las mujeres que lideran mipymes, las personas

con discapacidad, adultos mayores y migrantes.



Santo Domingo, R.D. – La Superintendencia de Bancos (SB) culminó el programa de

capacitación “Creación de soluciones integrales de valor para la inclusión financiera de los

segmentos vulnerables de la población”, una iniciativa desarrollada durante siete meses

con el objetivo de fortalecer las capacidades de las entidades de intermediación

financiera (EIF) en el diseño de propuestas más inclusivas, sostenibles y en línea con las

realidades de poblaciones históricamente desatendidas.

El programa permitió a los participantes profundizar en conocimientos técnicos, fortalecer

habilidades clave y generar reflexiones orientadas a concebir la inclusión financiera no

solo como un objetivo social, sino también como una oportunidad estratégica para el

desarrollo y la sostenibilidad del sistema financiero.

A lo largo de la capacitación, se hizo hincapié en distintos segmentos de la población, con

especial énfasis en las mujeres, particularmente en las que lideran mipymes. En

este espacio se analizaron brechas relevantes, como el menor acceso de las mujeres al

crédito, con montos más reducidos y tasas más altas, a pesar de evidenciar, en muchos

casos, mejores comportamientos de pago.

En República Dominicana, las mujeres representan aproximadamente la mitad de los

deudores; sin embargo, persiste una brecha en los saldos promedio. Los hombres

registran un balance de RD$ 99,843, frente a RD$ 68,003 en las mujeres, lo que supone

una diferencia de RD$ 31,840 (alrededor de 47% superior en hombres). Este resultado

sugiere posibles disparidades en el acceso, uso o acumulación de productos financieros.

Los datos corresponden al Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano

(SIMBAD) de esta Superintendencia.

De acuerdo con la SB, estos datos resaltan la importancia de diseñar soluciones más

ajustadas a sus necesidades y contextos.

La institución explicó que el programa amplió su alcance hacia otras poblaciones

vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes,

profundizando en las particularidades de estos segmentos. Estas capacitaciones contaron

con la coordinación de la Escuela SB y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), la International Finance Corporation (IFC) y la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM).

Como parte del proceso formativo, las entidades participantes trabajaron en el desarrollo

de propuestas integrales, combinando productos financieros con servicios no financieros,

tales como educación, acompañamiento y generación de confianza. De igual manera, en el

análisis de oportunidades de mercado y el uso estratégico de datos para la toma de

decisiones.

Un componente clave del programa fue el fortalecimiento de capacidades para la

medición de resultados y la gestión del desempeño. En este sentido, se abordaron buenas

prácticas para la definición de indicadores, el establecimiento de líneas base, metas y

sistemas de seguimiento, así como el uso de métricas desagregadas por sexo, incluyendo

indicadores alineados a estándares internacionales.

También se promovió la adopción de enfoques de gestión que integran equipos

multifuncionales, el compromiso de la alta gerencia y mecanismos de seguimiento

continuo, que son fundamentales para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas de

inclusión financiera.

Durante el acto de cierre, se realizó la entrega de certificados a los participantes,

reconociendo su compromiso de llevar estos aprendizajes a sus organizaciones y

traducirlos en acciones concretas que fortalezcan sus productos, procesos y estrategias.

La SB reiteró su rol de acompañamiento a las entidades en este proceso. En línea con este

compromiso, la institución destacó el Ranking de Inclusión Financiera, presentado en el

informe “Hacia un Sistema Financiero Inclusivo y Sostenible 2025”, como

un instrumento clave para medir el avance de las entidades y su nivel de atención a estos

segmentos.

Estas capacitaciones forman parte de una estrategia integral orientada no solo a

sensibilizar, sino a dotar a las entidades de herramientas concretas que les permitan

implementar, medir y mejorar sus iniciativas de inclusión financiera, avanzando hacia un

sistema más equitativo y eficiente.

La institución destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público, el

sector privado y aliados estratégicos parade generar transformaciones sostenibles que

contribuyan al desarrollo económico y social del país.

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