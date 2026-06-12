Audi sigue apostando a la tecnología en el segmento SUV Premium con la nueva Generación del Q3

Santo Domingo. D.N jueves 11 de junio 2026. Audi presentó oficialmente la nueva generación del Audi Q3, un SUV premium compacto que combina lujo, diseño, tecnología y confort para ofrecer una experiencia de conducción más intuitiva, conectada y segura

El lanzamiento reunió a ejecutivos clave de la marca, entre ellos la presidenta Doña Rosa Milagros Abreu, presidenta, George González, Director General, así como Enrique García, Director de Ventas; Carla Frías, Directora de Mercadeo, Jorge Asmar, Gerente General de Audi; Alexander Gutiérrez, Gerente de Ventas; y Génesis Rodríguez, Gerente de Mercadeo.

Desde su lanzamiento en el 2011, el Q3 ha vendido más de dos millones de unidades a nivel mundial . El nuevo Q3 promete tener un éxito parecido, posicionándose como un «compañero digital» para el día a día, combinando la tecnología de vehículos de gran tamaño con el segmento compacto. Paralelamente, se destaca por lograr un equilibrio perfecto entre lujo, eficiencia, dinámica de conducción y confort superior.

“El nuevo Audi Q3representa la evolución de nuestro segmento SUV compacto premium. Combina diseño deportivo, tecnología de vanguardia y una experiencia de conducción superior, manteniendo el ADN que distingue a la marca Audi” expresó Jorge Asmar, Gerente General de Audi.

“Con el nuevo Audi Q3 damos un paso adelante en materia de digitalización, conectividad y asistencia a la conducción. La integración del Audi virtual cockpit de 11.9 pulgadas, la pantalla MMI curva de 12.8 pulgadas y Android Automotive OS crea una experiencia más intuitiva y centrada en el usuario”, expresó Alexandre Gutiérrez.

Con esta nueva generación del Q3, Audi reafirma su compromiso con la tecnología de vanguardia, la movilidad premium y el desarrollo de soluciones que enriquecen la experiencia de conducción de sus clientes.

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