Aspirante alcalde Víctor Pavón adelanta cuenta con plan de trabajo para sacar a SDN del desorden

Provincia Santo Domingo. El aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Norte (SDN) por el partido Fuerza del Pueblo (FP), empresario Víctor Pavón, adelantó este hoy que cuenta con un verdadera y prometedor plan integral de trabajo que abarca los cinco ejes fundamentales que establece la Ley sobre la municipalidad.

Pavón dijo que una vez en la Alcaldía pondrá en ejecución el plan integral en coordinación con los sectores sociales y económicos de la demarcación y de igual forma, con empresarios que quieran invertir en el municipio dándoles facilidades dentro del marco de la ley.

Precisó que SDN tiene suficiente potencial y terrenos para acoger las zonas francas y cualquier parque industrial o establecimientos comerciales que quieran desarrollarse y elevar sus niveles de crecimiento.

Sostuvo que ningún pueblo puede lograr su desarrollo si no se trabaja en coordinación con el sector productivo nacional, de ahí que una de las cosas que hace falta en nuestra demarcación es la apertura a las inversiones, ya que con estas se reduciría la pobreza al dinamizarse la economía creando plazas de trabajo.

Señaló que por las deficiencias administrativas, la corrupción y la pobre visión de los que manejan actualmente la institución edilicia en ese municipio, existe una deuda acumulada de carácter social que refleja los niveles de pobreza, criminalidad e inseguridad ciudadana la más grande del Gran Santo Domingo.

Expresó que para resolver esa deuda social en SDN impulsará a partir de su llegada a la Alcaldía el desarrollo industrial y empresarial en coordinación con todos los agentes de cambios no solo de la demarcación sino con cualquier sector que quiera invertir.

“Hemos creado un equipo de trabajo de profesionales con la capacidad necesaria para crear el andamiaje estructural para propiciar un cambio de dirección que genere riqueza y grandes plazas de trabajo en SDN, destacó.

Explicó que al mismo tiempo de crear las condiciones para el desarrollo del municipio se enfocará en mantener el ornato, la limpieza permanente de las calles y aceras y contenes y no permitiremos el desorden que se observa en el municipio.

“Como es posible que cada vez que llueve en SDN se produzcan en cualquier calle grandes concentraciones de aguas negras generando contaminación y brotes de malaria”, indicó.

Puntualizó que su plan de desarrollo es extenso y busca también convertir la avenida Circunvalación en un centro comercial de relevancia que permita reflejar el orgullo de los munícipes de la demarcación. Además, añadió trabajará para reducir los entaponamientos.

Pavón produjo sus declaraciones durante una entrevista que le realizara el productor y periodista José La Hoz, junto a su equipo de trabajo en Matinal Buenos Días SDN.

Visited 15 times, 15 visit(s) today