ARS Reservas celebra 23 aniversario con Misa de Acción de Gracias

La Administradora de Riesgos de Salud ARS Reservas celebró una Misa de Acción de Gracias en la parroquia El Buen Pastor, del Distrito Nacional, con motivo de su vigésimo tercer aniversario.

El acto religioso estuvo encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera y el vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo, y contó con la presencia de ejecutivos, colaboradores, aliados y relacionados de la institución.

Gabirondo manifestó que la institución ha experimentado un proceso de transformación y reestructuración de sus áreas claves, además de la optimización de los procesos tecnológicos y la atención al afiliado, permitiendo mejorar significativamente los aspectos financieros.

“Estamos convencidos de que cada día, con nuestros esfuerzos y dedicación, construiremos una ARS más humana, más eficiente e innovadora. Una que no solo administre riesgos, sino que definitivamente transforme vidas”, dijo Gabirondo en la misma oficiada por el padre Manuel García.

La ARS Reservas en los últimos años ha logrado avances significativos, dentro de los cuales se destacan el cambio de imagen institucional y la ejecución del proyecto EVA Filiales.

Más de 7,600 prestadores de salud

Desde el 2020 la empresa se convirtió en la primera ARS del mercado en implementar el monitoreo remoto de signos vitales y amplió su red de prestadores a más de 7,600, para fortalecer su presencia con nuevos puntos de servicio en el Norte y Este del país.

Otros logros de ARS Reservas son el lanzamiento de los planes MAS; el mejoramiento de su aplicación móvil con atención vía WhatsApp y el desarrollo de un cotizador digital para intermediarios para optimizar el servicio de los afiliados.

Esta administradora de riesgos de salud también impulsó diversas iniciativas de responsabilidad social, como las jornadas de donación de sangre, realizadas junto al Hemocentro Nacional. Además, relanzó su página web, implementó el carnet digital y puso en marcha una prueba piloto para afiliados del Programa Crónicos.