Arrancó abril, ¡Arde RD!, temores a poblada, no hay un solo preso por desaparición 80% de ríos en el Cibao, daños a Las Dunas, Manglares y Montañas, Abinader debe enfrentar depredación de bosques y explosivo costo de la vida

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Arde la República Dominicana con los muy tradicionales temores a la ocurrencia de una poblada posterior a la Semana Santa en el país, luego de los saqueos recientes de negocios en Navarrete y protestas de impacto en Licey al Medio y San Francisco de Macorís, por el alza de cinco pesos en el precio del gas natural, lo que genera otro frente al gobierno, los frecuentes abusos policiales, una barcaza rechazada en Los Negros de Azua, la muy comentada pugna con un general de la Policía Nacional en desgracia con la actual jefatura, la creencia de que manos criminales le han pegado fuego a los arboles en diferentes puntos de la nación, el disgusto generalizado de la población porque no bajan los precios de la canasta familiar, a pesar de que han disminuido el precio de los fletes, materias primas, dólar y el petróleo mas baratos, el impacto negativo de las altas tasas de interés en la actividad económica, el calentamiento de los viajes en yolas y a través de Centroamérica-México-Estados Unidos, las protestas anunciadas para el mes de abril, el inicio de protestas en Bonao contra la contaminación de la Falconbridge, la crisis de agua, por la destrucción de los manglares y extensiones de la Cordillera Central y Septentrional, el rechazo a la privatización de las revistas y del agua, la rebeldía social contra la amenaza minera a los recursos naturales en Cotuí, San Juan y otras poblaciones, la corrupción contra la trata de personas en el país, la corriente creciente de que hay manos criminales en la mayoría de los incendios forestales, la denuncia del doctor Marino Vinicio Castillo de que con sus protestas el PLD persigue desestabilizar el país, la reducida actividad económica del país en lo que lleva el 2023, con precios insoportables de la comida y los combustibles, la firme decisión del PLD, la Fuerza del Pueblo, amas de casa y otros sectores de la nación de sacar del poder a Luis Abinader en el 2024, los intentos de robarse a Loma Novillero en Villa Altagracia, la no sanción por el crimen del coronel de la FARD Rodriguez a manos de policías, el anuncio de la Fuerza del Pueblo de que va para las calles a reclamar la reducción del costo de la vida, con la desesperación que genera la falta de agua en muchos hogares y la contundente denuncia de que ha desaparecido el 80% de los ríos del Cibao y no hay un solo preso, la falta de sanción a los policías que atacaron a tiros a una profesional en Mao, Valverde; los serios intentos de unificar a los peledeístas y los miembros de la Fuerza del Pueblo en el 2024,un muro fronterizo atacado por Amnistía Internacional, el dinero ilícito y su incidencia en los partidos políticos, el daño a la democracia del transfuguismo político, el abandono a las bases del PRM por algunos borrachos en el poder, las duras denuncias del ex presidente Danilo Medina de que judicializan la política dominicana, los intentos recientes de peledeístas de penetrar por la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el impacto político del cerco con casos judiciales al entorno del ex presidente Medina, los sonados casos de corrupción en manos del Ministerio Publico, la reacción de la doctora Miriam German contra quienes quieren desacreditar la lucha anticorrupción yal Ministerio Publico Independiente, el enfrentamiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con la Policía Nacional porque acusan al cuerpo del orden de lanzar bombas lacrimógenas a la sede de ese partido y reprimir a la militancia morada, con una Fuerza del Pueblo denunciando que en el país hay muchos ciudadanos que pasan hambre, con una oposición política mas agresiva y con los ojos del gobierno norteamericano observando todo lo que ocurre en el país con el combate a la corrupción, los dominicanos inician una nueva semana en la que arrecian los funcionarios integrados al proyecto reeleccionista Luis Abinader 2024-208.

Arde porque los abogados del Estado dicen que recuperarán cada peso que se logre probar en el escandalo Calamar.

Con su meta de recuperar RD$ 26 mil millones de indemnización al Estado.

Arde por los daños de los incendios en el el Parque Nacional de Los Haitises y otras zonas boscosas importantes de la nación

Por los grandes y sonoros escóndalos de corrupción investigados por el Ministerio Público.

Por las propuestas de que los salarios sean indexados por el incremento de la inflación.

Por lo ataques de los conuqueros a la foresta nacional.

Por el problema del vertedero a cielo abierto en Moca y otras comunidades.

Por los destapes sobre el sonado escandalo Calamar

Por el retiro de los peledeístas de las sesiones en el Congreso Nacional

Por el reclamo de que el ex presidente Danilo Medina presente el diagnóstico certificado de anatomía patológica al país

Por la forma como le respondió la procuradora general Miriam Germán a los que estarían desacreditando la labor del Ministerio Público.

Con los elogios del gobierno de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción en el país, la visita del presidente Luis Abinader en el fin de semana a las provincias de San Juan, Elías Piña, La Romana y La Altagracia, la preocupante escasez de agua en el Gran Santo Domingo y provincias del país, las juramentaciones de José Miguel Soto Jiménez y otros políticos en la Fuerza del Pueblo, con los diez imputados de la Operación Calamar que se declararon culpables en tribunal que conoce la medida de coerción, el Domingo de Ramos y el inicio de la Semana Santa 2023, el fallecimiento del doctor Víctor Livio Cedeño, ex presidente de Editora El País y ex director general del periódico El SOL, una protesta en Bonao contra la contaminación de la empresa minera Falconbridge, la difícil situación por la que atraviesa el ex presidente Donald Trump, los reclamos de las tres causales en el Código Penal, las amenazas del DR-Cafta al sector arrocero criollo, la ocupación haitiana en el país, con los actos conmemorativos de la Batalla del 30 de Marzo, con la cristiana sepultura este lunes 3 de abril de los restos del doctor Víctor Livio Cedeño en el Cementerio Puerta del Cielo, con el valiente y profesional trabajo del Ministerio Público contra la corrupción, con el viaje oficial de la vicepresidenta Raquél Peña a Japón, el caso ODEBRECHT de nuevo en la palestra, se despide una e inicia otra semana en República Dominicana y el mundo.

Otros temas de importancia del viernes pasado al inicio de la nueva semana son los daños a Las Dunas de Baní, los 119 paquetes de cocaína ocupados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Jose Francisco Peña Gómez, las tantas señales con el proyecto reeleccionista de Luis Abinader y el PRM, con la ocupación de terrenos, los incendios y la tala de arboles, l. 160 juntas de vecinos que buscan la mejoría de los servicios en Santo Domingo Este, la limpieza de la presa de Las Barías, la lucha social y política contra el alto costo de la vida, los temores a protestas comunitarias y a una poblada después de Semana Santa, posterior a los saqueos de negocios en Navarrete hace poco y protestas en Licey al Medio y San Francisco de Macorís. el reclamo de Participación Ciudadana para que la Cámara de Diputados investigue la acusación de extorsión contra un diputado del Partido Revolucionario Moderno.

También, la coerción por falsificación a cuatro personas acusadas de formar parte de una red que falsificaba sentencias y otros documentos, la crisis haitiana y su impacto en el país, las interrogantes sobre la suspensión de las elecciones municipales de 2020, las intrigas sobre ¿los incendios forestales, una conspiración contera el gobierno y la nación? , el colapso del Puerto Don Diego, las fuertes medidas de seguridad en la zona del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las interrogantes sobre las comisiones que luchan contra la corrupción en el país, los reclamos para que el ex presidente Danilo Medina presente a la nación la documentación sobre el cáncer que dijo le detectaron, los brincos políticos de José Miguel Soto Jiménez, dirigió el movimiento militar a favor de José Francisco Peña Gómez junto a otros coroneles y generales, fue subjefe del Ejercito en el primer gobierno que dirigió el doctor Leonel Fernández, luego secretario de las Fuerzas Armadas cuando Hipólito Mejía era presidente de la Republica, luego estuvo con Miguel Vargas Maldonado y ahora de nuevo con Leonel.

Con estos y otros temas muy calientes inició el mes de abril de 2023.