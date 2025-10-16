- Publicidad -
APORDOM realiza una jornada de limpieza en la Playa de las Tortugas de Santo Domingo

PRIMICIAS DIGITAL16 de octubre de 2025
Santo Domingo, D.N.- Con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos naturales, la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Gestión Ambiental, realizó la Jornada de Limpieza en la Playa de las Tortugas localizada en el malecón de esta ciudad.

El director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, calificó de muy importante la iniciativa de ejecutar acciones a favor de la protección del medio ambiente, y a la vez resaltó el compromiso de la institución en seguir dando cumplimiento a su responsabilidad social. 

Mientras que la directora de Recursos Humanos de la entidad, Jasmín Cabrera, expresó que la actividad desarrollada en la Playa de las Tortugas es parte del proyecto de la Unidad de Gestión Ambiental, que tiene la responsabilidad de coordinar todas las actividades relacionadas con el cuidado de los océanos y  del medio ambiente.

«Esto es parte de las actividades de nuestro tercer trimestre donde  recolectamos las botellas plásticas y los residuos comunes. Los estamos clasificando, ya que en nuestra institución tenemos un punto de acopio de la empresa Nuvit para reciclar los plásticos, y después los desechos comunes serán entregados al Ayuntamiento del Distrito Nacional», explicó Cabrera.

El operativo de higienización contó con una brigada formada por decenas de colaboradores de las diferentes áreas y departamentos de APORDOM, cumpliendo con los indicadores de responsabilidad social y gestión ambiental y sostenibilidad.

