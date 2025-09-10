Ante denuncias de irregularidades en Senasa Fundación Etikos aboga por manejo transparente de recursos destinados a salud

SANTO DOMINGO. La Fundación Etikos expresó su profunda preocupación ante las denuncias de graves irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al tiempo que manifestó su respaldo a las investigaciones en curso por parte de las autoridades competentes, y confía que se sancione a los responsables aplicándoles todo el rigor de la ley.

La institución no gubernamental, cuya misión es promover la ética, integridad y transparencia en el sector salud y la investigación científica, a través de su presidente, el doctor Julio Canario, abogó por el manejo transparente y responsable de los recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud.

“En ese sentido, las instituciones llamadas a proteger la salud deben evitar desviaciones que socaven la confianza ciudadana, difícil recuperar después que ocurren esos casos. El sistema de salud queda mal parado ante estos hechos deplorables y denotan que las medidas para mitigar estos riesgos no fueron tomadas en cuenta de manera oportuna”, sostuvo Canario, en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Para la Fundación Etikos, personas, familias e instituciones, expresiones visibles de la sociedad, han sido afectadas por este accionar irresponsable de servidores públicos que pasaron por alto su compromiso con un sector de alta prioridad como es el de la Salud.

“Reiteramos la necesidad de fortalecer los mecanismos de ética e integridad institucional en las entidades públicas y privadas del sector salud, incorporando auditorías sociales, trazabilidad digital y protocolos de prevención de conflictos de intereses”, puntualizó el presidente de la fundación.

Etikos manifestó su disposición para aportar al país su experiencia en actividades que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión sanitaria.

“Esta situación nos obliga como nación a convocar a un diálogo amplio y multisectorial, con participación de la sociedad civil, las academias y los gremios profesionales para impulsar reformas que garanticen que los recursos en salud sean utilizados con justicia, eficiencia y ética. La crisis actual debe convertirse en una oportunidad para avanzar hacia un sistema de salud más transparente, justo y sostenible”, apuntó el doctor Julio Canario.

Finalmente, la Fundación Etikos dijo estar convencida de que una investigación ética, apoyada en la gestión íntegra del quehacer cotidiano en materia de Salud, ayuda a construir un futuro más equitativo para todas y todos.