ANEIH distingue a Biviana Riveiro Disla, Lucille Houellemont Jimenes y Patricia León, por su aporte al país y al empresariado

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) reconoció a Biviana Riveiro Disla, en el sector público; a Lucille Houellemont Jimenes, en el sector privado; y a Patricia León, como miembro de la institución, por sus trayectorias de esfuerzo, carácter y compromiso con el país y el empresariado dominicano.

Durante el acto, el presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, explicó que los reconocimientos se entregan por tercer año consecutivo con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo. Señaló que la entidad busca agradecer a mujeres que, desde distintos espacios, asumen responsabilidades, enfrentan desafíos y abren caminos sin perseguir protagonismo, sino cumpliendo con excelencia su labor.

“Hoy distinguimos a tres mujeres extraordinarias. Tres trayectorias diferentes. Tres escenarios distintos. Pero un mismo denominador común: liderazgo con propósito”, expresó.

Indicó que Riveiro Disla representa el servicio desde el Estado como una misión que exige vocación, firmeza y sensibilidad humana. En tanto, destacó que Houellemont Jimenes impulsa empresas, genera oportunidades y contribuye al crecimiento económico del país desde el sector privado.

Asimismo, valoró la trayectoria de Patricia León, miembro de la ANEIH, quien, según afirmó, ha crecido junto a la institución y encarna el espíritu colaborativo y emprendedor que la caracteriza.

“Cada premio que entregamos simboliza más que un logro profesional. Representa horas de trabajo, decisiones difíciles, sacrificios personales y el equilibrio entre responsabilidades profesionales, familiares y sociales”, sostuvo.

Trayectorias

Biviana Riveiro Disla se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, desde agosto de 2020. Su gestión ha estado orientada a la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión, con iniciativas enfocadas en la internacionalización de la economía dominicana.

Cuenta con experiencia en los ámbitos empresarial y civil, así como en áreas vinculadas al comercio, turismo, inversión extranjera, telecomunicaciones, cine, derecho de la competencia y del consumidor, aviación civil y propiedad intelectual.

Lucille Houellemont Jimenes es presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y primera vicepresidenta de Fedocámaras. Además, preside Dominican Watchman y A24 Alarma 24, grupo de servicios de seguridad con más de 3,500 empleados y 14 oficinas en el país, que ofrece vigilancia, transporte de valores y sistemas electrónicos de seguridad, entre otros servicios.

Es miembro de la junta de directores del CONEP, fue presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad y forma parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social como representante del sector empleador por Copardom.

Mientras que Patricia León es la fundadora y actual presidente de Referencia Laboratorio Clínico. Es miembro de prestigiosas asociaciones profesionales a nivel nacional e internacional como son: la Sociedad Americana de Patología Clínica (ASCP), Sociedad Americana de Microbiología, Asociación Nacional de Dueños de Laboratorios Privados, Consejo Nacional de Empresas Privadas, Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), entre otros.

Esta empresaria y bioanalista en febrero de 2025, encabezó la inauguración del nuevo Laboratorio de Patología Molecular y Anatómica de Referencia, un hito tecnológico para la región. Y es miembro de la junta directiva de la Fundación Madre y Maestra de la PUCMM.

