Anciano lamenta pérdida de más de 100 mil pesos en libros tras inundaciones en Azua

“Mi paz me la dan mis libros. Se me han salido las lágrimas, porque eso yo lo quería como mi familia”, así se expresó Benjamin Bobadilla, de 81 años, quien perdió aproximadamente 160 mil pesos en libros, tras inundaciones en Padre las Casas de Azua.

Su vivienda fue una de las más afectadas en Padre las Casas, cuando el fin de semana de los días 2, 3 y 4 de junio, sorprendió a los habitantes de este municipio una fuerte lluvia, desbordando el arroyo El Higüero.

Bobadilla, expresa qué, desde el 1960 contenía libros en su biblioteca que el agua le destruyó, logrando así un dolor irreparable en este humilde anciano ya que su pasión es la lectura, y este hábito le ha permitido leer más de 1600 ejemplares de distintos autores. .

La falta de limpieza del arroyo El Higüero y un puente tipo alcantarilla sobre un causa más amplio, fueron los detonantes que provocaron el desbordamiento del mismo, asegura Benjamin.

Expresa que trabaja tecnología dental, y una parte de sus libros eran de este oficio, además explicó al periodista Juan Luis Vargas, que laboró 22 años en el Estado Dominicano, por lo que considera debe ser beneficiado con una pensión.

“Yo trabajé 22 años en la administración pública hasta el gobierno de Antonio Guzmán, siendo del Partido Revolucionario Dominicano, después que se mató renuncié. No tengo seguro, no tengo pensión, no tengo tarjeta, nada de eso”, manifestó Benjamin Bobadilla.

Aparte de sus libros, aseveró que las pérdidas en su vivienda; entre electrodomésticos y otros objetos suyos de importancia, sobrepasan al millón de pesos.

Bobadilla vivió en Estados Unidos donde tiene dos hijos, dos en Valverde Mao, y al perder dos esposas decidió vivir los últimos días de su vida solo con sus libros en su natal Padre las Casas, que hoy yacen en el fango.