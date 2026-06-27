CAE OTRA NARCOLANCHA EN BANI

La intervención de la embarcación se produjo durante un amplio despliegue de fuerzas conjuntas en las costas de la provincia Peravia_

Santo Domingo.- En cumplimiento de su misión y en una nueva ofensiva conjunta, que demuestra una vez más el alto nivel de listeza y capacidad operativa en la lucha contra el narcotráfico, oficiales de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), apoyados por agencias de inteligencia del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público, intervinieron un cargamento de 1, 743 paquetes de presunta marihuana y cocaína, durante un operativo aéreo, marítimo y terrestre desplegado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las unidades actuantes, en el marco de la ampliación de las labores conjuntas y combinadas, tras recibir informes de inteligencia, ejecutaron una intensa persecución para neutralizar una narcolancha, que se dirigía hacia las costas del territorio dominicano, con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas.

Luego de varias horas de vigilancia y seguimiento, las autoridades lograron interceptar a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, una embarcación en cuyo interior se localizaron, 38 sacos, conteniendo un total de 1, 730 de presunta marihuana, así como otros 13 de cocaína, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

Durante la operación, que se enmarca dentro del fortalecimiento de las labores de interdicción para atacar y desmantelar las redes criminales, se arrestaron a dos dominicanos, quienes fueron entregados a la jurisdicción competente para conocerle medidas de coerción en las próximas horas.

Durante este 2026, las autoridades dominicanas, han confiscado más de 23.5 toneladas de drogas, cifras contundentes que demuestran el compromiso del Gobierno en combatir con determinación las redes de narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si hay otros implicados en esta estructura criminal, cuyo modo operativo es traer en narcolanchas, importantes cargamentos de drogas hacia la República Dominicana, procedentes desde Sudamérica.

El cargamento de presunta marihuana y cocaína, confiscado en esta nueva operación, está siendo enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

Visited 1 times, 1 visit(s) today