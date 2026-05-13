Altice Conecta debate rol del país como epicentro de la transformación digital de la región

Santo Domingo. – Altice Dominicana presentó la segunda entrega de Altice Conecta, su plataforma de conocimiento y relacionamiento empresarial, congregando a empresarios y altos ejecutivos de diversas industrias del país en torno a conversaciones estratégicas sobre tecnología e inteligencia artificial. El evento, celebrado en Santo Domingo, abordó el tema central: “República Dominicana epicentro del Caribe digital, el nuevo mapa de oportunidades”.

La iniciativa fue liderada por Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana, y Mauricio Salazar, Vicepresidente de Negocios de Altice, quienes destacaron la importancia de crear espacios de reflexión en un entorno donde la tecnología y la inteligencia artificial generan tanto oportunidades como incertidumbre en el mundo empresarial.

“Abordar estos temas de frente y con rigor, de la mano de profesionales que conocen el terreno, entendemos es de gran valor para cada uno de nosotros como profesionales y líderes de negocios”, Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana

El expositor central del evento fue José Antonio Guridi, investigador chileno experto en políticas públicas tecnológicas con foco en inteligencia artificial. Con una trayectoria que incluye proyectos con organismos como la UNESCO, el BID y Google, Guridi presentó un análisis fundamentado en datos sobre las oportunidades y retos que enfrenta la República Dominicana en su proyección como hub tecnológico y digital de la región.

Entre los ejes de su exposición, Guridi abordó cómo la IA acelera su crecimiento mientras la gobernanza no avanza a igual ritmo; el estado del desarrollo y adopción de IA en América Latina; los frentes desde los cuales las organizaciones pueden aprovechar estas tecnologías; y los patrones de adopción de IA que se observan en el ecosistema empresarial.

Complementando la ponencia principal, el evento incluyó un panel de expertos bajo el título “Competir y crecer en el nuevo ecosistema digital”, en el que participaron Abel López, estratega digital; Jesús Calle Torres, evangelista de tecnología para Acronis; y Ludwig Morales, Gerente de Desarrollo de Negocios de Fortinet. Juntos ofrecieron una visión práctica sobre qué significa la transformación tecnológica actual para los negocios y qué pasos deben dar las organizaciones para estar a la altura de estos cambios.

Esta segunda edición de Altice Conecta refuerza el compromiso de la empresa de telecomunicaciones de hacer asequible no solo la conectividad, sino también el conocimiento en tecnología. A través de conversaciones y análisis de alto nivel, Altice Dominicana ratifica su rol como aliado estratégico en la evolución digital del país, generando los espacios que los líderes empresariales necesitan para tomar decisiones informadas en un entorno en constante transformación.

Sobre Altice Conecta

El lanzamiento de esta plataforma se realizó en la ciudad de Santiago en octubre 2025, en esa primera entrega permitió intercambiar ideas tanto de economía como de tecnología.

Esta plataforma continuará desplegándose en formatos y audiencias diferentes, con la finalidad de aportar a todos los sectores productivos.

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