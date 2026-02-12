Alofoke se une a Premio Lo Nuestro como Insider del Backstage Livestream

Miami.– Premio Lo Nuestro continúa apostando por la integración entre la televisión y las plataformas digitales con la incorporación del empresario y productor Santiago Matías (Alofoke) como Insider de la transmisión en vivo tras bambalinas de la premiación.

El influyente creador de contenido se suma a la experiencia digital previamente anunciada, que estará conducida por Jomari Goyso, Marko, Monse Medina y Wendy Guevara, con la participación de Karla Díaz como Insider. El equipo ofrecerá al público acceso exclusivo a los pasillos, salas verdes y a los momentos más espontáneos de la noche, antes y después de que los artistas suban al escenario o reciban sus galardones.

Con esta integración, Alofoke y el equipo de Alofoke Radio Show estarán a cargo de la transmisión en vivo tras bambalinas durante momentos clave del evento, incluyendo las apariciones de artistas y celebridades en la alfombra magenta, así como diversos segmentos a lo largo de la ceremonia. Estará acompañado por Gabi Desangles, Pollito Tropical, Marko y Dotol Nastra, aportando su estilo dinámico y una conexión directa con el público digital seguidor de la cultura urbana y la música latina.

Además, Santiago Matías celebra este año su primera nominación al Premio Lo Nuestro como productor de ALOFOKE MUSIC por el tema “BUM BUM”, interpretado por El Alfa y Jon Z, en la categoría Mejor Canción de Trap/Hip Hop – Urbano. También tendrá una participación especial en el escenario durante la gala.

La transmisión en vivo del Premio Lo Nuestro Backstage se realizará el jueves 19 de febrero a las 5:30 p.m. (ET) a través de las redes sociales de TelevisaUnivision, incluyendo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X y Univision.com.

Santiago Matías es considerado una de las personalidades mediáticas más influyentes del mundo hispanohablante y fundador de AlofokeMusic.net, Alofoke Radio Show y Alofoke Music. Ha impulsado la cultura urbana dominicana a nivel internacional mediante plataformas digitales, radio, televisión y su sello discográfico. Su proyecto “La Casa de Alofoke” obtuvo un récord Guinness por la transmisión en vivo más larga del mundo. Asimismo, amplió su presencia en Estados Unidos con el especial “La Casa de Alofoke: El After Party” en TelevisaUnivision, que alcanzó 1.8 millones de televidentes totales 2+ y posicionó a Univisión como la cadena en español número uno esa noche.

Premio Lo Nuestro se transmitirá el jueves 19 de febrero a las 7:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (CT) por Univisión, UNIMÁS y Galavisión, y estará disponible en streaming por ViX en la mayoría de los países de Latinoamérica. El público podrá unirse a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag #PLNBackstage.

