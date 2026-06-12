Alcaldía del Distrito Nacional continúa limpieza preventiva de filtrantes e imbornales

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional continuó con sus acostumbrados trabajos de limpieza preventiva de filtrantes e imbornales para contrarrestar los posibles efectos de las lluvias.

El reforzamiento de la medida se produce como respuesta ante la incidencia de una vaguada y una onda tropical que provocan lluvias sobre parte del territorio nacional.

Las brigadas de barrido y los camiones succionadores han estado desplegados en varios puntos de la ciudad para garantizar el buen funcionamiento de los elementos del drenaje.

En ese sentido, los alrededores del Club Paraíso y el Club Los Prados, y avenidas como la Independencia, V Centenario, George Washington, John F. Kennedy, 27 de Febrero, entre otros puntos.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las condiciones atmosféricas continuarán muy favorables para la ocurrencia de precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.

La Alcaldía del Distrito Nacional puso en funcionamiento en 2025 el plan piloto de semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a los ciudadanos para que no saquen los desechos a los frentes de sus casas en momentos en los que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.

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