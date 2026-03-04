AIRD llama a fortalecer el cumplimiento de normas en la comercialización de productos en el país

Santo Domingo.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró la importancia de fortalecer el cumplimiento de las normas sobre etiquetado y registro sanitario en todos los productos que se comercializan en el mercado nacional, independientemente de su origen.

El gremio señaló que el respeto a las disposiciones vigentes, que obligan a que el etiquetado esté en idioma español y contenga el registro sanitario emitido por la autoridad correspondiente, constituye una garantía fundamental para la protección del consumidor y para el funcionamiento transparente y ordenado de los mercados.

En ese sentido, la AIRD indicó que estas regulaciones aplican por igual a todos los productos que llegan a los consumidores dominicanos, incluyendo aquellos comercializados bajo esquemas de marcas privadas o marcas blancas, por lo que su cumplimiento debe ser observado de manera consistente por todos los actores del mercado, sean productores, importadores o comercializadores.

“La clave está en asegurar que todos los productos que se comercialicen en el país cumplan con las normas establecidas. Esto no solo protege al consumidor, sino que también contribuye a evitar condiciones de competencia desleal entre quienes participan en el mercado y comparten espacio en los anaqueles de los centros de expendio”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio.

La AIRD destacó que el cumplimiento efectivo de las normas sanitarias y de etiquetado permite garantizar que los consumidores reciban información clara sobre los productos que adquieren, así como asegurar estándares adecuados de calidad y seguridad.

El gremio reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades competentes y con los distintos actores del sector empresarial para promover el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer un entorno de mercado basado en reglas claras, transparencia y respeto al consumidor.

