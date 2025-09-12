AES Dominicana reconocida por ProDominicana por diversificación y seguridad energética

Con sus 28 años en República Dominicana, AES ha invertido más de US$2,000 millones

en infraestructura energética, consolidando su liderazgo en la sostenibilidad y la

generación de energía confiable para el país.

Santo Domingo, RD. – AES Dominicana fue distinguida como una de las empresas

extranjeras que han contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico del

país, reafirmando su papel como pilar en la atracción de capital y el fortalecimiento del

sistema energético nacional.

El reconocimiento fue entregado por el presidente Luis Abinader y el Centro de

Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), en el marco del

acto de Reconocimiento a la Inversión, organizado por dicha entidad y encabezado

por el mandatario.

Durante la actividad, el presidente Abinader destacó que la inversión extranjera directa

se ha convertido en uno de los pilares más firmes de la economía dominicana,

generando empleos de calidad, innovación y nuevas oportunidades para conectar a la

nación con cadenas globales de valor. En ese contexto, resaltó el compromiso de

compañías como AES Dominicana con la estabilidad y el progreso del país.

Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, expresó: “Nos sentimos

profundamente honrados de recibir esta distinción de manos del Señor Presidente Luis

Abinader y de ProDominicana, que valida nuestro esfuerzo diario por impulsar el

desarrollo energético del país y, al mismo tiempo, garantizar un entorno laboral de

confianza, motivación y bienestar. La felicidad de nuestros colaboradores es la base de

nuestro éxito, y este premio reafirma nuestro compromiso con ellos y con la sociedad

dominicana, así como también agradecemos a nuestra casa matriz AES Corporation, a

nuestros socios y accionistas por el respaldo constante que ha hecho posible este

camino de crecimiento y aportes al país”.

Con 28 años de presencia en República Dominicana, AES ha invertido de manera

sostenida en proyectos de generación eléctrica, con más de US$2,000 millones

destinados a infraestructura. innovación tecnológica, eficiencia operativa y la

incorporación de soluciones energéticas más sostenibles.

La distinción se suma al reciente reconocimiento obtenido por AES en América Latina,

al ser incluida en el Top 10 de los 100 Mejores Lugares para Trabajar de Great Place to

Work Latinoamérica en la categoría de grandes organizaciones. Asimismo, AES

Dominicana reafirmó su liderazgo al ser incorporada al Salón de la Fama de GPTW,

tras 15 años consecutivos en el ranking, y al posicionarse por segundo año seguido

como una de las mejores empresas para trabajar para mujeres en el país.