Agricultura beneficia a más de 4,700 mujeres rurales y fortalece su participación en el sector agropecuario

Santo Domingo, República Dominicana.- Más de 4,700 mujeres fueron beneficiadas por las acciones de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM), actualmente Departamento de la Mujer Rural, del Ministerio de Agricultura, entre enero y septiembre de 2026, como parte de los esfuerzos para fortalecer su participación económica y productiva en el campo dominicano.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora cada 15 de octubre, la institución destacó que durante los primeros nueve meses del año ejecutó 616 acciones que alcanzaron a 5,490 personas, de las cuales 4,751 fueron mujeres, equivalentes a cerca del 86.5% del total.

La viceministra de Desarrollo Rural, Miriam Guzmán, señaló que uno de los principales desafíos del sector es lograr que el trabajo de las mujeres se traduzca en ingresos propios y mejores condiciones de vida. Asimismo, resaltó la importancia de facilitar el acceso al financiamiento, las tecnologías y los servicios básicos en las comunidades rurales.

Guzmán también destacó iniciativas para vincular directamente a las productoras con los mercados, entre ellas los proyectos de Casas Sombra para suplir a hoteles y restaurantes, así como programas de huertos, financiamiento y apoyo a emprendimientos rurales.

Mientras que la directora del Departamento de la Mujer Rural, Yndira Josefina Mejía Gutiérrez, explicó que los programas incluyen capacitación en igualdad de género, fortalecimiento organizativo, asistencia técnica agropecuaria y asesoría comercial y financiera. En ese contexto, 2,888 mujeres recibieron atención en actividades vinculadas a los cinco ejes de trabajo de la dependencia.

Como parte del apoyo a las asociaciones de productoras, la institución gestionó la entrega de 469 libras de semillas, 39,416 plántulas y 12,438 herramientas a mujeres de distintas comunidades del país.

Entre los avances institucionales figura la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, orientada a mejorar el acceso de las mujeres a la tierra, el agua, la capacitación, el crédito, la asistencia técnica y los mercados. Además, Agricultura fortalece la coordinación con entidades nacionales e internacionales para ampliar las oportunidades de desarrollo de las productoras.

Como parte de la continuidad de estas acciones, el Ministerio prepara para noviembre de 2026 la segunda edición del foro “La Voz de las Mujeres Agropecuarias”, con el propósito de escuchar las necesidades de las productoras, impulsar propuestas y promover medidas para reducir las brechas de género en el campo. La conmemoración de este año coincide con el Año Internacional de la Agricultora, proclamado por las Naciones Unidas para 2026 y con las actividades vinculadas al Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre.

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