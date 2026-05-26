Adompretur se integra a la mesa estratégica de la “Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones”

Santo Domingo, mayo 2026.- Cumpliendo con los acuerdos realizados con el presidente Luis Abinader, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), se su sumó al Comité Consultivo del proyecto la “Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones”, con la que se busca ampliar la oferta turística nacional, más allá del exitoso modelo de sol y playa.

Para tales fines, la directiva encabezada por Sarah Hernández sostuvo una reunión de trabajo con Camel Curi Lora, viceministro de la Presidencia y director ejecutivo de la Unidad de Gerencia del Fideicomiso de la referida ruta, quien estuvo acompañado por Claudio Luna, de Comunicaciones; Jhon Marte, de Planificación; Carolyn Beltré, de Mercadeo, y Enmi Navarro, de Proyectos.

El encuentro, que se enmarca en la reunión que la junta directiva sostuvo con el presidente de la República, Luis Abinader, el martes 28 de octubre de 2025, sirvió para coordinar la integración formal de la prensa turística al comité consultivo del proyecto. También participaron Raysa Feliz, directora de Asuntos Regionales, y Ramón Chávez, director de Finanzas de Adompretur.

La presidenta Sarah Hernández afirmó que, mediante esta alianza, Adompretur apoyará el proyecto creando conciencia y generando expectativas adecuadas tanto en la población como en su membresía periodística —incluidas las activas filiales de Nueva York y Miami— sobre este trayecto histórico de 450 kilómetros, que promete transformar la economía rural de la República Dominicana.

“Desde que el mandatario nos presentó el proyecto, nos sentimos identificados y motivados, como gremio especializado en turismo, de formar parte del equipo interinstitucional que impulsa esta iniciativa. Desde nuestra institución asumimos el importante compromiso de darla a conocer a nivel nacional e internacional”, expresó Hernández.

Un proyecto de Estado con cero impacto ambiental

La «Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones» es un trazado que busca rescatar el recorrido original del siglo XV utilizado durante la colonización y evangelización de La Hispaniola. Financiado a través de un fideicomiso público de la Presidencia —con una inversión inicial estimada en mil millones de pesos para su primera etapa—, el proyecto se destaca por un respeto absoluto a la biodiversidad.

“El noventa por ciento de los senderos serán de tierra. Nosotros nunca vamos a deforestar ni a ir en contra del esquema ambiental; estamos cien por ciento respaldados por el Ministerio de Medio Ambiente. Si encontramos un árbol histórico en el trayecto, ampliamos el rango del cruce, pero no tocamos ni una matica», enfatizó Camel Curi durante la sesión técnica.

Asimismo, dijo que el proyecto se dividirá en tres tramos. El Tramo A, actualmente en fase de levantamiento topográfico junto al Instituto Geográfico Nacional, unirá el Parque Histórico La Isabela (Luperón, Puerto Plata) con el municipio de Jánico (Santiago de los Caballeros) en un recorrido diseñado para completarse en cinco días a pie, en bicicleta o a caballo, calcando la travesía original de Cristóbal Colón en 1494.

Desmontando mitos y blindando la identidad histórica

Uno de los grandes pilares de la ruta es la rigurosidad histórica y el respeto patrimonial. Curi Lora explicó a los directivos de Adompretur que la narrativa del trayecto se ha levantado directamente desde el Archivo General de la Nación para desmontar mitos arraigados en la cultura popular.

Rigurosidad histórica: Se destacará el papel de los taínos como los verdaderos guías de los europeos en la isla y se aclarará , con registros de puerto en mano, que en el segundo viaje de Colón solo vinieron cuatro ciudadanos indultados por la justicia, transformando la percepción de que la expedición estaba compuesta por delincuentes.

Se el papel de los taínos como los verdaderos guías de los europeos en la isla y se , con registros de puerto en mano, que en el segundo viaje de Colón solo vinieron cuatro ciudadanos indultados por la justicia, transformando la percepción de que la expedición estaba compuesta por delincuentes. Cultura del respeto: Al ser una ruta con un profundo valor religioso y de peregrinación, las normativas locales y los ayuntamientos regularán estrictamente el entorno. No se permitirán “colmadones” ni música estridente (bachata o música urbana) en los senderos. Las expresiones culturales y el sano esparcimiento quedarán reservados de forma exclusiva para los núcleos urbanos de los pueblos donde los turistas podrán pernoctar.

Hostales rústicos, gastronomía de fusión y expropiaciones por decreto

La infraestructura de la ruta redefinirá el hospedaje comunitario. En Jánico, por ejemplo, el fideicomiso firmará un acuerdo con el Plan Sierra para aprovechar un parque botánico de 600 tareas donde se construirán posadas rústicas y campamentos ecológicos que emulará los campamentos históricos.

La oferta gastronómica prohibirá los menús internacionales y se centrará en una fusión culinaria estricta entre los ingredientes autóctonos prehispánicos (como el cazabe) y los productos europeos traídos en las carabelas, garantizando una experiencia de inmersión total para el visitante.

El modelo del Camino de Santiago aplicado en RD

El objetivo económico de la Unidad de Gerencia es replicar el éxito de rutas globales como el Camino de Santiago en España, donde el senderismo cultural y religioso representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de las comunidades que atraviesa. Al no depender de grandes cadenas hoteleras multinacionales, el dinero se queda de forma directa en los hostales locales, guías comunitarios, comedores rurales y tiendas de artesanía de los municipios impactados.

Además, las autoridades revelaron que el próximo mes se iniciarán formalmente las gestiones ante los organismos internacionales para lograr que el Parque Histórico La Isabela sea declarado Patrimonio de la Humanidad, seguido posteriormente por la certificación de la propia “Ruta del Encuentro”.

Centros de interpretación y el «gancho» del Rey de España

En lugar de los museos tradicionales de vitrina, la ruta contará con Centros de Interpretación interactivos y tecnológicos. Mediante videos, recreaciones y la participación de actores de la comunidad vestidos a la usanza de la época, los visitantes podrán experimentar acontecimientos trascendentales como el asedio de 300 días de Caonabo o la construcción de la fortaleza de Santo Tomás.

Perfil de la Ruta del Encuentro (Tramo A):

Provincias impactadas: Puerto Plata, Valverde y Santiago de los Caballeros.

Municipios involucrados: 8 municipios y múltiples distritos municipales.

Duración del recorrido: 5 días de trayecto (4 noches de pernoctación en comunidades locales).

Modalidades permitidas: Senderismo a pie, cicloturismo y rutas a caballo. Las vías vehiculares funcionarán sólo como carriles de apoyo exterior y logística.

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