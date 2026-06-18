A 67 años de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo

Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com)

El 14 de este mes de junio se cumplieron 67 años del arribo al aeródromo de Constanza, en el año 1959, de un Avion Curtiss, C-46, camuflageado con los emblemas de la Fuerza Aérea Dominicana, desde Cuba, con 54 jombres a bordo, miembros de la expedición armada, conocida como la “Raza Inmortal”, comandada por el capitán Enrique Jiménez Moya y por Juan de Dios Ventura Simó .

Otro grupo de expedicionarios lo hizo también por via marítima, el 20 de ese mismo mes, en dos lanchas: la Carmen Elsa, comandada por José Horacio Rodríguez, hijo de Juansito Rodríguez, con 96 expedicionarios a bordo, arribó por Maimón, y la Timina, comandada por José Antonio Campos Navarro, con 48 expedicionarios, lo hizo por Estero Hondo. En total eran 198 expedicionarios. Desgraciadamente el factor sorpresa no funcionó, pues los planes fueron descubiertos antes, la mayoría fueron acrivillados antes de salpar, otros fueron apresados, torturados y fusilados.

El objetivo de estas expediciones era realizar un plan de ataques por diferentes frentes y derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual sometió a esta nación por casi 31 años a la más férrea, cruel, vil y sanguinaria de las dictaduras, tanto en América, como en el Caribe, y de cuyo ajusticiamiento, llevado a cabo por un grupo de hombres con arrojo, valientes y decididos, se cumplieron 65 años el pasado 30 de mayo.

Utilizamos el término «expedición», porque es el correcto para referirse a este hecho histórico, no el de «invasion», ya que estos héroes y mártires no vinieron a invadir a nuestro país, todo lo contrario, vinieron a liberarnos de la opresión, del yugo y de las garras criminales del dictador. Ese término lo inventaron los serviles de la dictadura.

A pesar de que fueron derrotados en el terreno militar, no ocurrió así en el terreno político y moral, pues la sangre derramada por ellos, no fue en vano, ya que sirvió de abono y caldo de cultivo para acelerar el ajusticiamiento del tirano y el derrocamiento de dicha dictadura.

Ya han pasado muchos años de ese histórico acontecimiento, pero aún continúa encendida la llama ardiente de su lucha, de su heroísmo, patriotismo, dignidad, sacrificio, tenacidad y decoro, en que cientos de hombres y mujeres valiosos y decididos, cayeron abatidos, ofrendando sus vidas, en procura de dejarrnos un pais más digno, con un clima de libertad y democracia, que apenas hoy se encuentra en transición, con muchas deficiencias, carente de respuestas y soluciones a los graves problemas básicos.m, sociales y humanos.

Aunque hemos avanzado en muchos aspectos materiales, todavía tenemos una gran deuda moral con los héroes y mártires de la “Raza Inmortal”, de la gesta patriótica del 14 y 20 de junio de 1959, asì como con los miles de dominicanos y extranjeros que abonaron con su sangre el suelo patrio, siendo perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y asesinados, tratando de liberar a este país de las temibles garras asesinas del dictador.

El grado de desarrollo y crecimiento de un país, no se mide única y exclusivamente por los altos índices económicos, financieros, ni por el ingreso per cápita promedio; incluye otros factores no menos importantes: el desarrollo social y humano sostenido; el nivel de la educación y de una salud de calidad; cultura, avance de la ciencia y la tecnología; disminución de la pobreza extrema, políticas de viviendas, empleos, agua potable. energía, disminución de la mortalidad infantil, de la deuda externa y de feminividios.

Por la transparencia, por el grado de la seguridad social, ciudadana y jurídica; por el combate a la corrupción administrativa, a la impunidad; a la aplicación de un regimen de consecuencia; por el cuidado y protección de los recursos naturales y al medio ambiente; el cuudado de nuestra frontera y de nuestra soberanía, entre otros.

Desgraciadamente, por la falta de voluntad política, de conciencia patriótica para legislar en beneficio del pueblo dominicano; por el contubernio con sectores de poder, tanto nacionales como extranjeros, y por no aplicar un régimen de consecuencia a la.corrupción, a sesenta y siete años del arribo de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo y a sesenta y cinco del tiranicidio, hoy padecemos de soluciones urgentes a las tantas demandas sociales e institucionales que formaron parte del programa que ellos enarbolaban en su programa mínimo de gobierno.

Este humilde colaborador tuvo el privilegio y el honor de invitar a tres de los expedicionarios sobrevivientes de esa histórica gesta patriótica, cuando nos correspondió ejercer las funciones de Gobernador Civil y Provincial de La Vega, para un conversatorio sobre dichas expediciones, así como para la puesta en circularcion de sus libros, cada uno por separado: Delio Gómez Ochoa, «La victoria de los caídos»; Poncio Pou Saleta, «En busca de la libertad» y Mayobanex Vargas, “Testimonio Histórico, Junio 1959”.

Nuestros niños y nuestra juventud requieren urgentemente conocer todo lo concerniente a este y a otros importantes acontecimientos históricos y políticos de nuedtro país, que desgraciadamente nuestras escuelas y colegios no se los ofrecen, debido a que tenemos un programa educativo deficiente, desactualizado, obsoleto y defasado, que no responde a nuestra realidad actual, pues tanto el Ministerio de Educación, como la propia Asociación Dominicana de Profesores (ADP), por intereses mezquinos, políticos y foráneos, no conviene que nuestros niños conozcan ni se enteren sobre estos acontecimientos.

De ahí el bajo nivel y deficiencias en las evaluaciones del rendimiento académico, que muestran nuestros estudiantes durante las pruebas del programa PISA.

Los pueblos que no son capaces de recordar su pasado histórico, están condenados a repetirlo.

¡Loor y gloria eterna a los héroes y mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo!

El autor es Contador Público Autorizado

Máster en Relaciones Internacionales

Ex Diputado al Congreso Nacional

Ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República, 2010-2016

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