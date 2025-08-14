8 imputados fueron condenados y 13 absueltos por corrupción millonaria en Operación Antipulpo

Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Antipulpo, que reveló un entramado que defraudó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones mediante el uso de empresas vinculadas a familiares y allegados del expresidente Danilo Medina.

La presidenta del tribunal, Claribel Nivar Arias, junto a las magistradas Clara Castillo y Yisel Soto, condenaron a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario, a 7 años de prisión en la cárcel de Najayo-Hombres por asociación de malhechores, desfalco y uso fraudulento de múltiples empresas para obtener contratos en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas y la Policía Nacional.

Además, Juan Alexis Medina Sánchez deberá pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos.

En contraste, su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), fue absuelta tras no probarse su vinculación con los hechos, ordenándose el cese de cualquier medida de coerción en su contra.