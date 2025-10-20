Yanio Concepción imparte Conferencia en Cooperativa CoopManoguayabo

Santo Domingo. El presidente ejecutivo de Cooperativa Vega Real, Yanio Concepción, impartió la conferencia titulada “Cooperativismo Real y Sociedad”, en la que destacó el poder transformador del cooperativismo como modelo económico humano, ético y sostenible.

En este evento, que se desarrolló en el marco del 79.º aniversario de la Cooperativa “Manoguayabo”, el Sr. Concepción expresó que el cooperativismo real no es una teoría, es una práctica diaria de solidaridad y compromiso que se refleja en los servicios y en cada decisión orientada a mejorar la vida de sus asociados y sus comunidades. Exteriorizó la importancia de que el cooperativismo mantenga su esencia y la autonomía de su gestión basada en las buenas prácticas de los valores cooperativos.

Durante su ponencia hizo un llamado a una reflexión profunda sobre la relevancia y urgencia de establecer un marco jurídico diferenciado para las Cooperativas de Ahorros y Créditos, tal como fue anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader. “La aprobación de una ley que distinga claramente el régimen regulatorio de las cooperativas frente al sistema financiero tradicional no representa peligro para el cooperativismo, por el contrario, es el principio de lo que debería ser la historia socioeconómica dominicana escrita por cooperativistas. El cooperativismo dominicano ha defendido con valentía y dignidad su derecho a ser diferenciado de la banca tradicional, y esa diferencia debe estar marcada por la transparencia y la ética”, puntualizó.

Finalizó su participación motivando a los cooperativistas a vivir los valores cooperativos día a día, y a fortalecer la esencia del movimiento cooperativo formando líderes con compromiso social, que sean ejemplo de solidaridad y servicio, y apostando por la innovación con propósito de manera que se pueda asegurar un marco regulatorio que fortalezca, y que no limite el espíritu cooperativo.

El evento, celebrado en el salón de conferencias de CoopReservas en la ciudad de Santo Domingo, concluyó con un reconocimiento especial otorgado por el Consejo de Administración de CoopManoguayabo al Sr. Concepción por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo del pensamiento cooperativo dominicano, además de la presentación de la plataforma educativa “Aula Virtual CoopManoguayabo”, la cual dispone de una amplia biblioteca digital orientada a la formación cooperativa.