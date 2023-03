XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estados y de Gobiernos, evento más importante en la semana en RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La XXVIII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobiernos fue el evento mas importante de la semana que se despide y el inicio de otra con sus importantes conclusiones.

La presencia de los presidentes Guillermo Lasso, de Ecuador; Mario Addo Benítez, de Paraguay; Pedro Pierluisi, de Puerto Rico; Alberto Fernández, de Argentina; Miguel Mario Diaz, de Cuba; el Rey de España, Felipe VI; Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal; Luis Lacalle, de Uruguay; Gabriel Boric, de Chile, y Xiomara Castro, de Honduras, resaltan la importancia de la Cumbre Iberoamericana.

Este sábado se sumarian los presidentes de Venezuela, Panamá y Costa rica, resaltando que República Dominicana terminaría este sábado la Secretaría Pro Tempore

El país ha recorrido el mundo con tantas noticias sobre la Cumbre que entre sus puntos se destacan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En lo que respecta al presidente Luis Abinader, quien instó a la unidad y colaboración para alcanzar el desarrollo integral de las naciones en momentos en que la humanidad atraviesa por una situación crucial.

En lo que respecta al Rey de España, éste clausuró este viernes el Encuentro Empresarial Iberoamericano, exhortando a unir esfuerzos para fomentar una iberoamérica más sostenible.

El Rey de España recibió del presidente Abinader un ejemplar del libro sobre España y la república Dominicana.

En una ceremonia llevada a cabo en la Fortaleza Ozama, con la presencia de diez presidentes y representantes de gobiernos, como su majestad el Rey Felipe VI, el presidente Luis Abinader, su esposa Raquél Arbaje y la vicepresidenta, Raquél Peña, la cumbre le deja muchos aportes a Iberoamérica, entre estos el compromiso de los empresarios con el desarrollo de América Latina.

La Ruta Critica de Seguridad Alimentaria Incluyente y Sostenible en Iberoamérica, La Carta Medio Ambiental Iberoamericana y la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, son tres iniciativas y documentos importantes de la Cumbre.

En la Cumbre participaron 10 presidentes y jefes de Estado de las 22 naciones que integran la organización.

Este sábado se sumarian otros presidentes de otras naciones a la cumbre.

El punto clave en el cierre de la cumbre, siempre con una declaración conjunta, es la concentración en los derechos de las personas a un vivir mejor.

Otros temas de la Cumbre es el compromiso de los empresarios en la transformación digital en la región, con una mayor inversión, el cuidado del medio ambiente, transición energética, la inclusión social, la generación de empleos de calidad, retomar el crecimiento económico, la defensa de los derechos de propiedad, libertad de las empresas, estimular la innovación ,reducir los costos, una mayor integración de la mujer en la vida empresarial, mejoras en la productividad, la competitividad, invertir en el desarrollo del capital humano, los proyectos de infraestructura que conecten a Iberoamérica y otras iniciativas.

En su visita a la República Dominicana el Rey de Epaña resaltó los aportes del sector privado dominicano al crecimiento económico, a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la economía en mas de un 5% y a la reactivación del turismo.

TEMAS CALIENTES EN LA CUMBRE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció ante el plenario de la XXVIII Iberoamericana la «dictadura» del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo, lo que motivó al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres a exigir respeto para el gobierno y el pueblo de Nicaragua al presidente de Chile.

De su lado, el presidente de Cuba, Miguel Diaz Canel, denunció en la Cumbre el recrudecimiento del embargo por parte de Estados Unidos y el daño que le provoca al gobierno y pueblo cubano.

Mientras que el presidente Gustavo Petro anunció que visitará a Haití y se refirió a una responsabilidad compartida.

Sobre la situación enHaiti, el presidente Luis Abinader considera que la comunidad interncional tiene que pacificar a Haiti.

DENUNCIA DE DIPUTADOS DEL PLD

Un elemento que resalta en la cumbre fue que diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para denunciarle al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sosa, en una visita al Congreso Nacional, que el ministerio público dominicano apunta hacia la judialización de la política, en casos que involucran a dirigentes de esa organización política.

«Hacemos de su conocimiento las amenazas que se asoman al sistema de partidos políticos», en un documento entregado a ese mandatario, quien vino al país para participar en la Cumbre Iberoamérica. Según los diputados del PLD, el gobierno utiliza supuestamente el Ministerio Público para destruir ese partido.

Otros temas de impacto en la semana que finaliza para los dominicanos los iberoamericanos son los siguientes:

La suspensión del viaje del presidente venezolano Nicolás Maduro para participar en la cumbre iberoamericana y los pronunciamientos de presidentes participantes en el evento internacional hablando de una buena política de paz, hacerse oir en el escenario global y en torno a la crisis haitiana

El reclamo del Estado del pago de RD$ 13, 400 millpones a los involucrados en caso Calamar.

El arresto de cinco personas en allanamientos en Santiago de los Caballeros que formarían parte del crimen organizado.

La importancia del liderazgo que participó en la cumbre iberoamericana.

El apresamiento este sábado del ex presidente del Colegio Medico Dominicano, Enriquillo Matos, por supuestamente protestar la avenida Winston Churchill en contra del apresamiento de ex ministros y otros funcionarios de la administración del ex presidente Danilo Medina

Otro tema del fin de semana es el secuestro de un matrimonio haitiano-estadounidense en Puerto Principe

El debate sobre el incumplimiento de ODEBRECHT con una deuda que tiene con la República Dominicana y sus consecuencias.

El impacto político de la Operación Calamar y sus efectos en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha iniciado una jornada de protestas por el apresamiento de ex funcionarios de la gestión del ex presidente Danilo Medina.

También en la palestra el tema de la tuberculosis.

Igualmente, la versión del general Ramiro Matos González sobre la muerte de Manuel Aurelio Tavarez Justo, lo que hace con una carta en la que explica su admisión como miembro de la Academia Dominicana de la Historia.

Además, otro tema del fin de semana es la versión de un haitiano chileno que admitió que participó en la muerte del presidente Jovenel Moise, ocurrida en julio de 2021, con el apoyo logístico al comando que perpetró el magnicidio. Un cable internacional se hace eco de una publicación del Miami Herald, que dice que Rodolphe Jaar, de 50 años es una narcotraficante convicto.

En lo que respecta al encuentro del presidente de Estados Unidos, Joe Bidel y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Canadá no liderará la fuerza de seguridad internacional para estabilizar Haití, aunque anuncio un fondo de 73 millones de dólares estadounidense para ayudar a la Policía Nacional e impondrán nuevas sanciones a la élite haitiana que se beneficia de la inseguridad y de la violencia haitiana.

En el plano local, se reveló este sábado que el Poder Judicial suspendió a tres empleados acusados de fraude y falsificación en la jurisdicción de Santiago para favorecer con libertad bajo fianza a un imputado en un caso de estafa millonaria a residentes en Estados Unidos a través del ciberdelito.

Otros temas suministrados a Primicias por Juan Cruz Triffolio diariamente y su www.conpuntoycoma.com son los siguientes:

Titulares de Noticias de este SÁBADO, en www.conpuntoycoma.com

Comienzo oficialmente la XXVIII Cumbre Iberoamericana en la RD

Leonel dice tiene empate técnico 38 a 36 con Presidente Abinader

Abel: «Gobierno usa estrategias perversas, malsanas e inmorales”

Ramiro Matos González se desliga de muerte Manolo Tavarez Justo

Diputados del PLD denuncian “persecución política” ante comunidad internacional

Tribunal dicta ocho meses de prisión imputados en red de tráfico ilícito de migrantes en caso La Ruta

Ramiro Matos dice que no estuvo presente cuando ocurrió muerte de Manolo Tavárez

Poder Judicial suspende colaboradores en Santiago por supuestas faltas graves

Funcionarios de la Casa Blanca visitan Nueva York y discuten el estigma de la salud mental con SOMOS Community

Titulares de Noticias del pasado VIERNES

Abinader abre hoy Cumbre Iberoamericana

PGR: Actual director Titulación de Terrenos del Estado recibió más de 32 millones de Donald Guerrero

Odebrecht sigue sin saldar multa

José Dantes insiste que el MP tiene interés de destruir PLD

Parlacen no es asilo para políticos en fuga

El hambre aumentó en 30 % tras la pandemia

Tres dominicanos serán extraditados a EEUU para que sean juzgados por tráfico cocaína

Leonel: En el país se pasa hambre y Gobierno no lo quiere reconocer

Danilo encabezará reunión para coordinar respuesta que dará PLD

Antoliano Peralta niega visite con frecuencia la PGR como dijo Francisco Javier

Fuerzas Armadas cobrarán este mes aumento salarial del 44 %

Consideran enfermedad DM no detendrá trabajo político del PLD para elecciones 2024

Arrestan una vez más a «La Lupe», una de las coyotas más buscadas del mundo

EEUU y Canadá están analizando intervención en Haití, dice Blinken

Gabriel Boric y Luis Lacalle llegan al país para participar de la Cumbre Iberoamericana

Ricardo Carty será elevado al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta

Suspenderán servicio del teleférico en Semana Santa por mantenimiento

Abinader declara el 16 de mayo de cada año como Día Nacional de las Sufragistas

Caso Calamar: «Mimilo» Jiménez también debería estar preso, dice abogado penalista

Duartianos tildan de generalización precipitada informe EEUU sobre presuntas muertes haitianos en operativos migratorios

El Partido de Unidad Nacional –PUN-, apoya sin reservas a la Procuraduría General de la República, en su cruzada judicial contra la corrupción administrativa pública y privada en la República Dominicana

El Inacif incinera cerca de tres toneladas de drogas en lo que va de año

Economía de la RD desaceleró en enero, dice el Bank of América

Llega al país delegación de España encabezada por el Rey Felipe VI

EE.UU. descarta retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo

titulares de Noticias del pasado JUEVES

Danilo confiesa tiene cáncer de próstata; agradece a seguidores

Leonel Fernández desea pronta recuperación a Danilo Medina

Abinader también se solidariza con Danilo Medina por el cáncer

PLD expresa solidaridad a Danilo Medina por su condición de salud

Alicia Ortega y Luis Segura los Soberanos

Diputados PLD se retiran de sesión por el arresto de ex funcionarios

Participación Ciudadana respalda apresamiento de exfuncionarios

Fuerza del Pueblo: Gobierno está llevando arroceros a la quiebra

Miguel Vargas confía en la ciencia y en la fe cristiana para recuperación de Danilo

Obras Públicas dice ampliación del tramo Santiago-La Vega estará lista en agosto

Reportan incendio forestal en Cambita Garabitos, San Cristóbal

Ministerio de Industria y Fundapro-RD ejecutan

plan de asistencia técnica para comerciantes

Congresista Adriano Espaillat introduce resolución en honor a Roberto Clemente

Colegio Médico Dominicano (CMD), junto a diversas organizaciones ambientalistas y sociales del país, realizarán marcha-caravana el próximo día 29 de marzo, con el objetivo de protestar en los alrededores de la empresa Falconbridge dominicana

Nueva York, dispuesta a redoblar su lucha contra la venta ilegal de marihuana

Diputados aprueban en segunda lectura proyecto de ley de Lengua de Señas

Defensa Civil clausura 244 balnearios por motivo de Semana Santa; 891 estarán abiertos

Club Villa Faro Celebra su 51 Semana Aniversario en Medio del Reclamo de su Polideportivo

Senador Taveras: La Operación Calamar es un espejo para quienes dirigen el Gobierno

Periodista David Vásquez: se perfila como el próximo presidente de la organización Dominicana de ciegos

Mueren otras dos personas y varias pierden la vista tras bacteria en gotas oculares en Estados Unidos

El papa: «El agua no puede ser objeto de derroche, abuso o motivo de guerras»

Arrestan a una mujer por prender fuego a una clínica abortiva en EE.UU.

Presidente portugués comienza visita oficial a República Dominicana

Rusia denuncia instalaciones militares EU y OTAN en Ucrania

Titulares de Noticias del MIÉRCOLES,

¡Los reyes del béisbol! Japón gana por 3ra vez Clásico Mundial de Béisbol

El presidente Luis Abinader “debe estar preso”, a juicio del PLD

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel, confió en que el Ministerio Público haga el debido proceso y que los expedientes sean reales

EU duda capacidad RD para procesar acusados corrupción

Dicen nombre de ex Presidente sale a relucir en casos corrupción

Jueza aplaza para el domingo conocimiento de medida de coerción contra implicados en Operación Calamar

Una comisión de diputados del PLD, catalogó como secuestro el arresto de varios dirigentes de esa organización en operativos ordenados por el Ministerio Público

Velo de misterio respecto a los motivos de la ausencia de Danilo

Empresas Donald Guerrero defienden transparencia en Puerto Rico

Dicen tema haitiano será importante en Cumbre Iberoamericana

Charles Mariotti: “Gonzalo es un preso político del presidente”

Médico de Gonzalo Castillo: “Él está muy saludable y tranquilo”

Yeni Berenice sobre Calamar: «Es un entramado organizado muy poco visto en la región»

Abinader pone en retiro a 964 miembros de la Policía y les ortogó una pensión por antigüedad en el servicio

Melanio Paredes asegura PLD se movilizará en el marco de la Cumbre Iberoamericana por arresto Operación Calamar

Alfredo Pacheco investiga altercado con diputados del PLD

Sonriente y saludando salió Gonzalo Castillo de la audiencia Operación Calamar

Falleció en la madrugada de ayer Pedrito Guzmán, destacado fotógrafo dominicano

Guido Gómez Mazara: Es tomadura de pelo asociar sometimientos con persecución política

Antoliano rechaza tenga contacto con el MP, como afirmó Francisco Javier García

MP afirma Ángel Lockward falsificó documento para cobrarle más de 515 MM al Estado

Retrasan audiencia del caso Trump por amenazas de bombas en corte criminal mientras imágenes falsas inundan las redes con arresto imaginario

EEUU asegura Gobierno y partidos políticos limitan la libertad de prensa en la República Dominicana

Suspenden sesión Cámara de Diputados por falta de quórum

ONU: Bandas de Haití mataron a 208 personas en la primera quincena de marzo

Todos los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama, indica estudio

Radhamés Jiménez asegura PRM lleva al país a una quiebra generalizada

EEUU repatría a 134 dominicanos; 70 % había ingresado a esa nación vía México

Dos perros Pit Bulls de pelea ejecutados por policías después de atacar tres mujeres y sofocar un niño en Nueva Jersey

Peledístas vuelven a manifestarse en Santiago en repudio al caso Calamar

Cristina Fernández: «No me importa si me condenan, inhabilitan o meten presa»

EEUU a China: si quiere ser «constructiva» que presione a Rusia a retirarse

Más de 160 mil españoles viven en Cuba: la mayoría de ellos son cubanos nacionalizados

Titulares de Noticias del MARTES,

MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra 20 encartados en la Operación Calamar; piden que el caso sea declarado complejo

Francisco Pagán y Mimilo, entre los siete que ofrecieron su testimonio para Operación Calamar; Pagán ha colaborado con anterioridad en el caso Antipulpo

Apresados en Operación Calamar reciben abogados y sudan por el intenso calor; cuentan con un colchón para dormir y la comida consiste en guineítos con huevos o salami

Dominicano de 67 años será sentenciado a cadena perpetua por asesinato a batazos de un compañero de refugio en Lawrence

FP señala se apega al debido proceso y presunción de inocencia

Puerto Rico ofrece cooperación a RD para investigar trama corrupta

Detectan graves fallas en licitación hecha por Ayuntamiento de Azua

Gobernadora y alcalde lanzan campaña “We Love NYC” en busca de cambiar imagen negativa de la ciudad

Comisión de Hacienda escucha opinión director DGII sobre proyecto de ley facturación electrónica

Concejo Municipal de La Romana sustituirá hoy, martes, a alcalde preso

El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris Taveras, estima que urge renegociar el DR-Cafta pero con políticas de protección a favor de los productores de Centroamérica y República Dominicana

La II Temporada Teatro Banreservas reconoce aportes escénicos de Franklin Domínguez

Gonzalo Castillo asegura verá «libre y reivindicado un nuevo amanecer»

PN dispersa con bombas a grupo del PLD en Palacio Justicia de SD

PLD advierte «no tiene miedo» y pide al MP investigue a Abinader

Gonzalo Castillo: «Estoy injustamente sometido»

Solicitud de medida de coerción contra los implicados en operación Calamar contiene más de tres mil páginas

Danilo Medina instruyó distraer dinero del Estado para la campaña de Gonzalo, de acuerdo al MP

Diputado Ramón Emilio Goris Taveras propone a los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) aunar esfuerzos para defender la producción arrocera de la región

Manifestación PLD frente a Fiscalía se convierte en campaña política; deja a 4 diputados heridos

Aseguran Abinader se ha propuesto destruir al PLD con un MP “que le pertenece”

Casi 5 millones de haitianos sufren hambre, según ONG Plan International

Alexandra Izquierdo expresa solidaridad a Gonzalo y espera “pronto todo quede aclarado”

Gobierno estudia dar compensación para sacar chatarras

República Dominicana y Centroamérica representan un mercado económico común de alrededor de 60 millones de consumidores, región muy apetecible por las grandes potencias

Peledeístas encienden velas en protesta por arrestos de exfuncionarios

Investigarán alcalde de Puerto Rico por usar dinero de empleados para campaña

EE.UU. anuncia nuevo paquete por valor de 350 millones de dólares para Ucrania

Putin expone a presidente chino disposición discutir paz Ucrania

Titulares de Noticias del pasado LUNES

19 esperan en cárcel Ciudad Nueva ser llevados ante juez

“Caso Calamar” incluye financiación ilegal de campaña electoral de 2024

PLD recibe otro duro golpe; nueva embestida judicial le empeora panorama en año preelectoral

Hipólito cuestiona arresto de ex funcionarios; ve hay “retaliación”

Miles mujeres de la FP marchan en SD contra alto costo de la vida

Abel Martínez dice Gobierno del PRM «soltó en banda» al pueblo

Leonel: «Por las mismas razones que hace 18 años los sacamos del poder, lo volveremos a repetir en 2024»

Miguel Vargas formaliza aspiración a la presidencia de República Dominicana

Tras Operación Calamar, Hipólito Mejía sobre independencia de la justicia: “yo no creo en eso”

Danilo Medina salió el jueves de la RD; tampoco ha emitido opinión

MP indica que Mimilo Jiménez entregó RD$3,957 millones a Gonzalo Castillo

PLD dice «en su momento» fijará posición sobre detenciones

Ángel Lockward también queda detenido en Operación Calamar

Contemplan movilizar el Ejército para combatir pandillas en Haití

Ángel Lockward en la PGR: “Si a alguien le di de mi dinero limpio fue al presidente Abinader”

Consulado NY exhorta usuarios a recuperar documentos extraviados en la sede presentando identificaciones válidas

Guillermo Moreno valora acción del Ministerio Público contra la corrupción peledeista

Manifestación a favor de Gonzalo Castillo exige explicación sobre su detención

Interior y Policía y autoridades de los bomberos empiezan trabajo para reforma; entidades preparan plan para presentar al presidente Abinader

Sindicato de trabajadores de Mercasid entrega reconocimiento a Ligia Bonetti

Los conchos deben esconderse porque no pasarán la revista

Fallece Marisol Malaret, la mujer que conquistó el corazón de Puerto Rico con su triunfo en Miss Universo

Hoy se cumplen 20 años de la guerra de Irak, ¿el gran error de los EE. UU.?

Seguridad del Metro hiere de bala a un ciudadano

Casa Blanca vigila eventuales protestas si Trump es detenido

Grupo Vimenca y Alcaldía del DN inauguran Plaza de la Diáspora Dominicana

Defensa Lockward: acción del MP es más política que legal

Cacao dominicano sustenta producción exquisita del chocolate de Bélgica

Léanos;