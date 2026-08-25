Peledeístas en NY coinciden en que FJG respondió con precisión preguntas de “RD Debate”

NUEVA YORK.- Cerca de medio centenar de dirigentes y militantes de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad coincidieron en afirmar que Francisco Javier García fue el mejor expositor al responder con propuestas y soluciones durante “RD Debate”, impulsado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la producción nacional y el turismo, salud y salud mental, seguridad ciudadana, reforma policial, justicia, Ministerio Público, deuda pública e inversión, entre otros asuntos de interés nacional.

La dirección del partido en NY abrió al público este domingo su local ubicado en la calle 145 con la avenida Ámsterdam, para que miembros de la organización y la comunidad presenciaran el debate entre los aspirantes presidenciales Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Luis de León y Manfred Mata.

Aunque todos contestaron las preguntas y expusieron sus propuestas sobre los principales desafíos que enfrenta el país, los peledeístas en esta ciudad sostienen que el ganador del debate fue Javier García.

Señalan que éste desglosó cada pregunta con respuestas precisas y claras. Entre sus planteamientos, destacó la necesidad de fortalecer el encadenamiento productivo entre el turismo y sectores como la agropecuaria, la industria, la manufactura y las zonas francas, de modo que el crecimiento turístico tenga un mayor impacto en la economía.

Asimismo, consideró que la salud mental debe ser prioridad en las políticas públicas y propuso destinar al menos el 5 % del Presupuesto Nacional a este ámbito.

Además, abogó por elevar la inversión en atención primaria, ya que, según dijo, actualmente solo recibe cerca del 12 % del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, cuando debería alcanzar el 30 %, por ser la puerta de entrada al sistema sanitario.

El único aspirante presidencial que no asistió fue Gonzalo Castillo. Su coordinador, Andrés Navarro, ha expresado que se enfocan exclusivamente en la Consulta Ciudadana del PLD y que respetan la participación de los demás precandidatos en ese tipo de eventos.

Este fin de semana, Castillo envió al exterior una comisión encabezada por el diputado Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político (CP), junto a Gamalier Montás, Yuri Enrique Rodríguez, Félix García y Radhamés Vásquez, del Comité Central (CC), para reunirse con sus seguidores.

Durante un encuentro en el Alto Manhattan Enrique Rodríguez declaró: “Transmito un mensaje en representación del candidato Gonzalo”. “Lo primero es que tenemos un deber del cual no podemos distraernos: es ganar.

Cuando nos pregunten si vamos a acudir a “un escenario preparado para otros intereses que no son los nuestros”, diremos que no admitimos distracción.”

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