Alcaldía de Santiago inaugura y bendice gruta en honor a Nuestra Señora de la Altagracia

Santiago de los Caballeros,– La Alcaldía de Santiago de los Caballeros dejó inaugurada y bendecida este lunes la “Gruta a Nuestra Señora de la Altagracia”, ubicada en los jardines laterales del Palacio Municipal, como un espacio dedicado a la fe, la oración y la devoción a la madre protectora del pueblo dominicano.

La bendición estuvo a cargo de monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, y monseñor Plinio Valentín Reynoso Hidalgo, obispo auxiliar emérito, durante un acto marcado por la fe, la espiritualidad y la devoción a la Virgen de la Altagracia.

Iris Cepín de Rodríguez destacó que la Alcaldía de Santiago habilitó este espacio espiritual como un lugar de refugio y oración para las familias, donde puedan acudir en momentos de dificultad y encontrar paz a través de la devoción a la Virgen de la Altagracia.

“Como la Alcaldía es una institución integral, quisimos tener también un espacio espiritual. La Palabra de Dios dice que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio, y aquí hemos diseñado este espacio para que pueda ser nuestro refugio físico en momentos de tribulación”.

Al dejar el espacio inaugurado el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó el significado de la gruta como un espacio de paz, reflexión y oración, al señalar que estará disponible para los empleados del Ayuntamiento, vecinos y visitantes que deseen acudir durante la semana o los fines de semana.

“Qué hermoso se ve esto, qué lindo, qué ambiente, cuánta paz, Monseñor, se siente, se respira aquí. En medio de tantas cosas, a veces negativas, de la presión del día a día, abrir un espacio como este en este lugar, ustedes saben lo que significa”.

Durante el acto, Bernarda Checo, Silvia Vela y Alice de Fondeur, de la Comisión Nacional Unidos por La Altagracia, entregaron al alcalde Ulises Rodríguez y a su esposa, Iris Cepín, el libro «La que eligió su pueblo» Album Memorias del Centenario de la Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia., como muestra de agradecimiento por la hermosa obra que dejan inaugurada.

En el acto estuvieron presentes la vicealcaldesa Mariana Moreno; el secretario general, Arismendi Dajer; una comisión de regidores; la profesora Elsa Brito de Domínguez; Benny Sued, hermana del exalcalde José Enrique Sued; funcionarios municipales y decenas de personas devotas de la Virgen.

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