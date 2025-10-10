Violencia y desigualdad afectan a las niñas dominicanas: 76 % ha sido víctima antes de los 18 años

Santo Domingo. — En el marco del Día Internacional de la Niña, conmemorado cada 11 de octubre, UNICEF llamó a reconocer, proteger y fortalecer el liderazgo de las niñas en República Dominicana, subrayando la necesidad de garantizar su bienestar emocional y su derecho a crecer libres de violencia y discriminación.

Bajo el lema global “La niña que soy, el cambio que lidero”, la representante de UNICEF en el país, Anyoli Sanabria, reafirmó el compromiso de la organización con los derechos de las niñas y adolescentes, especialmente en contextos marcados por desigualdad de género y violencia estructural.

“Las niñas tienen derecho a crecer sin miedo, a estudiar sin violencia y a soñar sin límites. Escuchar su voz y acompañar su liderazgo es esencial para construir un futuro más justo y resiliente”, expresó Sanabria.

Violencia y desigualdad: una carga invisible sobre las niñas

Aunque las niñas dominicanas presentan mayores tasas de asistencia y finalización escolar que los niños, enfrentan múltiples barreras estructurales que afectan su desarrollo integral y su salud mental. Entre ellas se destacan los embarazos adolescentes, las uniones tempranas, la sobrecarga de tareas domésticas no remuneradas y los altos niveles de violencia física, emocional y sexual.

De acuerdo con el informe de UNICEF sobre el Estado de la Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en República Dominicana:

El 76 % de las adolescentes de 15 a 17 años ha sido víctima de algún tipo de violencia.

El 52.2 % reporta haber sufrido violencia sexual.

En los espacios escolares, el 45.5 % ha experimentado agresiones físicas o psicológicas.

Estas cifras revelan una realidad alarmante y normalizada, donde la violencia no solo impacta el presente de las niñas, sino también sus oportunidades de futuro y su estabilidad emocional.

“Cada niña enfrenta una doble carga: la de sobrevivir a la violencia y la de demostrar constantemente su valor. Su integridad física y emocional, y su liderazgo, van de la mano”, agregó Sanabria.

UNICEF insta a las autoridades, comunidades y familias a crear entornos seguros, empáticos y participativos donde las niñas puedan expresarse libremente, tomar decisiones sobre sus vidas y ejercer roles de liderazgo desde temprana edad.

La organización también hace un llamado a invertir en servicios de salud mental sensibles a las necesidades de niñas y adolescentes, y fortalecer políticas públicas que combatan la violencia de género en todas sus formas.

“Invertir en las niñas es apostar por un país más equitativo, resiliente y próspero. Ellas no solo son el futuro, también son el presente del cambio social que necesitamos”, concluyó Sanabria.