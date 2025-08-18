Víctor Atallah juramenta a Edward Guzmán como nuevo director ejecutivo de SeNaSa

Santo Domingo, RD – El ministro de Salud y presidente del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), Víctor Atallah, juramentó este lunes al doctor Edward Rafael Guzmán Padilla, designado por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto 461-25, como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El acto de juramentación se realizó en la sede del Ministerio de Salud Pública, con la presencia de miembros del Consejo de SeNaSa, funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) e invitados especiales.

Al encabezar el acto de juramentación Atallah destacó la amplia trayectoria y experiencia de Edward, deseándole éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

Al asumir su nueva responsabilidad en SeNaSa, Guzmán expresó su compromiso de trabajar por una gestión basada en la transparencia, eficiencia y mejora continua de la experiencia de los afiliados y prestadores, con el objetivo de fortalecer la confianza en los servicios del Seguro Nacional de Salud.

Con su designación, se espera que SeNaSa continúe consolidando su rol como eje del sistema de salud dominicano, fortaleciendo la confianza ciudadana y avanzando hacia una cobertura más equitativa, eficiente y centrada en las personas.

Perfil de Edward Guzmán

Guzmán es médico egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee dos maestrías: Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, por la Universidad de Alcalá-OISS, y Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Católica Argentina (UCA). Además, es especialista en Economía y Gestión de la Salud.

Ha desarrollado una amplia trayectoria profesional como docente universitario en la PUCMM, donde imparte asignaturas en salud pública y seguridad social.

En SeNaSa desempeñó diversas funciones: encargado de Auditoría Médica, responsable de la Gerencia de Salud, coordinador del proyecto “SeNaSa Cuida de Ti” y del Contrato Marco SNS-SeNaSa.

En agosto de 2020 fue designado viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública, integrándose al Gabinete de Salud y participando activamente en el Plan Nacional de Vacunación “Vacúnate RD”.

Posteriormente, en abril de 2022, asumió la gerencia general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), donde impulsó reformas orientadas a la transparencia, eficiencia y equidad en el acceso a los servicios de salud y protección social.

Sobre SeNaSa

El Seguro Nacional de Salud es la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) con mayor número de afiliados del país, abarcando más del 70% de la población dominicana, con una creciente participación en el régimen contributivo.

De acuerdo con el artículo 159 de la Ley 87-01, SeNaSa cuenta con un Consejo y una Dirección Ejecutiva, y tiene la responsabilidad de garantizar servicios de salud de calidad a sus afiliados, administrar el riesgo con eficiencia y equidad, y organizar una red nacional de prestadores bajo criterios de descentralización. La institución rinde cuentas al CNSS ya la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y es considerada uno de los pilares del sistema de protección social del país.