Un Ministerio inútil

Al cabo de una profunda investigación, expertos en deshacer dudas y misterios acaban de determinar (¡Por fin!) que la cosa más inútil de este planeta no es un perro mudo, ni un Primer Ministro haitiano, ni un telescopista ciego, ni una Miss Universo flaca o gorda, ni un ministro sin cartera, ni un periodista analfabeta, ni un pelotero manco, ni todo lo que se me haya olvidado. Nada de eso. La investigación estableció claramente que lo más inútil es nuestro Ministerio de la Juventud, que desde su creación hasta ahora no ha servido para nada…(Tanto así que hasta al Presidente de la República se le olvida su existencia).