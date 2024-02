Temas Económicos y Bancarios, Valdez Albizu resalta logros economicos 2023, RD asume presidencia Red Interamericana de Compras Gubernamentales

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, resaltando en El Salvador la recuperación de la economía dominicana en los últimos meses de 2023, al registrar una expansión de 4.2% en el cuarto cuatrimestre y de 4.7% interanual a diciembre, mostrando un crecimiento economico de 2.4% para 2023, el dinamismo observado en el turismo, que junto al sector electrico e inmobiliario, constituyeron los principales destinos de la inversion extranjera directa, la cual ascendió a US$ 4, 381 millones el año pasado; República eleca presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en Asunción Paraguay; remesas que ascendieron US$ 10, 157 millones en 2023, exportaciones que se situaron en aproximadamente en US$ 12, 900 millones, de las cuales US$ 7, 900 millones corresponden a zonas francas, contribuyendo a reducir el deficit de cuenta corriente en aproximadamente -3.8% delñ Producto Interno Bruto (PIB) y reservas internacionales de US$ 15, 464 millones, representando seis meses de importaciones, son temas economicos de la nueva semana que inicia la República Dominicana.

OTROS TEMAS ECONOMICOS

Desarrollo turistico en Cabrera, María Trinidad Sánchez

El encarecimiento del café, arroz, habichuelas y otros productos en el país

Detalles importantes en la prensa dominicana sobre el Indice Mensual de Actividad Manufacturera, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con tres variables en alza

Las finanzas personales, tema en expansión

El desarrollo en los productos lácteos

El reconocido apoyo del presidente Luis Abinader a los productores de cigarros

La persistencia gubernamental en el uso de los subsidios en los precios de los combustibles, sector eléctrico y otros renglones

La inversión de RD$ 68 millones en obras en Las Terrenas, Samaná

El ecoturismo en Monción, Santiago Rodríguez

La inversión de US$ 100 millones de dólares de Yazaki en República Dominicana

Los millones de dólares que ganan los peloteros dominicanos en las grandes ligas

La apertura de cuentas en dólares en el país

El dañino costo de incendios forestales en Los Haitises, San Juan, Bonao y otras comunidades en este 2024

El combate al dinero sucio en La Vega

El robo de medidores eléctricos en la Zona Colonial

La investigacion sobre la muerte de una empleada de una empresa de zona franca en Santo Domingo Este

La dificil situación económica y social en la zona fronteriza

El uso de paneles solares generando pérdidas de ingresos a las finanzas públicas, según un estudio presentado por economistas y expertos

El combate al lavado de activos en el Cibao

Los ganaderos de Monte Plata instando a que rescaten el campo dominicano

Los 10 años de la Administradora de Fondos de Inversion Popular, con una cartera de RD$ 21,000 millones

Los más de 5 mil empleos que genera la Zona Franca de Tamboril

Los intentos de contrabandos de armas en el país, enfrentados por las autoridades

La Asociación de los industriales de Herrera muy activa en las últimas semanas con su nueva directiva

Las expectativas de Semana Santa en Pedernales

La agresividad de ARAJET

Inversiones del Ministerio de Turismo de RD$ 48 millones en las calles de Arroyo Barril, Samaná

El Ministerio de Economía resaltando que la pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos en el 2023

República Dominicana es electa presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

La presidencia estará representada por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

República Dominicana resultó electa a unanimidad como presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) durante las elecciones celebradas en la XVIII Conferencia Anual del organismo regional, que tuvo lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay.

La presidencia dominicana en este organismo del sistema interamericano estará representada por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien afirmó que la elección del país, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), representa una gran oportunidad para continuar impulsando el fortalecimiento de los procesos de contratación pública en la región de Las Américas, asi como promover la colaboración y el intercambio de experiencias entre los órganos rectores de los Estados miembros.

Detalló que su gestión se centrará en avanzar hacia la creación y promoción de una agenda común en la que el uso del poder de compra de los Estados sirva como una herramienta para garantizar derechos y el desarrollo de los países miembros.

“Desde este espacio nos comprometemos a continuar promoviendo e impulsando los cambios que, una ciudadanía, cada vez más exigente, demanda en términos de transparencia y eficacia en la ejecución de los fondos públicos destinados a la compra y contratación de bienes, obras y servicios para garantizar los derechos fundamentales de nuestra gente”, afirmó Pimentel durante el cierre del cónclave que se realizó del 21 al 23 de febrero con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá y el Banco de Desarrollo del Caribe.

La elección de República Dominicana para la presidencia de la RICG es parte de los esfuerzos realizados por el MIREX y todas sus dependencias en posicionar al país a nivel regional y global.

Durante el evento, cuyo tema central fue «Potenciando el desarrollo con colaboración pública-privada a través de las adquisiciones del Estado», expertos de varios países analizaron las tendencias más importantes en compras públicas a nivel mundial durante los debates y conferencias realizadas.