Superintendencia de Seguros reafirma compromiso con un sector más eficiente y cercano a la ciudadanía

Santo Domingo. – Con motivo de la conmemoración del Día del Seguro, la Superintendencia de Seguros de República Dominicana (SIS), encabezada por el superintendente Julio César Valentín Jiminián, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento, estabilidad y modernización del sistema asegurador nacional, resaltando la importancia estratégica que desempeña esta actividad en la protección del patrimonio, el desarrollo económico y la estabilidad financiera del país.

La institución destacó que el mercado asegurador dominicano ha venido experimentando un importante proceso de crecimiento, fortalecimiento institucional y profesionalización, impulsado por la evolución técnica y operativa de aseguradoras, intermediarios, ajustadores, técnicos y demás actores vinculados al sector, contribuyendo a elevar los estándares de servicio, supervisión y gestión de riesgos.

En ese sentido, resaltó que la actividad aseguradora dominicana mantiene una tendencia positiva de crecimiento y consolidación, registrando un crecimiento aproximado de 10.6%, con primas que superan los RD$153,733.0 millones de pesos equivalente a US$2,480.0 millones y activos a RD$183,007.0 millones, reflejando el dinamismo y la fortaleza financiera del sector.

Asimismo, indicó que la penetración del seguro continúa mostrando avances importantes al aproximarse a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB), evidenciando un mayor nivel de desarrollo y participación de la actividad aseguradora en la economía nacional.

La SIS señaló que el sector asegurador, tanto a nivel nacional como internacional, enfrenta importantes desafíos derivados del cambio climático, el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos catastróficos, así como de las tensiones geopolíticas y económicas mundiales, incluyendo los efectos asociados a la situación en Medio Oriente, factores que impactan los costos de reaseguros, la estabilidad financiera y la administración de riesgos en los mercados aseguradores.

En ese contexto, la institución reiteró la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de supervisión prudencial, gestión de riesgos y capacidad de respuesta del sistema asegurador frente a los nuevos retos y riesgos emergentes que afectan a la economía y a la sociedad.

Asimismo, informó que continúan avanzando los trabajos y procesos de consulta relacionados con el proyecto de modificación de la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas, iniciativa orientada a actualizar y fortalecer el marco regulatorio del sector asegurador dominicano conforme a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y prudenciales, así como a las mejores prácticas internacionales de supervisión.

La SIS indicó que estos esfuerzos forman parte de una visión institucional enfocada en promover un mercado asegurador más sólido, transparente, eficiente y alineado con los desafíos actuales del entorno nacional e internacional.

En ese sentido, la institución informó que ha venido desarrollando un proceso continuo de transformación institucional basado en la automatización de servicios, la incorporación de herramientas tecnológicas, la digitalización de trámites y la optimización de sus mecanismos de supervisión y respuesta.

Entre las iniciativas implementadas, destacó la automatización de procesos internos, la modernización de los exámenes técnicos, el desarrollo de la Oficina Virtual y la incorporación de nuevas plataformas tecnológicas orientadas a simplificar gestiones y mejorar la experiencia de servicio para los usuarios y actores del sector asegurador.

Asimismo, señaló que estas acciones han permitido reducir los tiempos de respuesta en solicitudes y trámites administrativos, generando procesos más dinámicos, eficientes y acordes con las exigencias actuales del mercado.

“La Superintendencia de Seguros evoluciona para responder de manera más eficiente a las necesidades del sector y de los ciudadanos, promoviendo un sistema asegurador más moderno, transparente, confiable y preparado para los retos del presente y del futuro”, aseguró.

Finalmente, la SIS reconoció el trabajo y compromiso de todos los actores que integran el sistema asegurador nacional, resaltando su contribución al fortalecimiento de la actividad aseguradora y al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

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