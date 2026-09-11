NSA: Si NYC quiere competir con los supermercados, que lo haga con las mismas reglas; presenta demanda contra Mamdani

NUEVA YORK.- El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA), Anthony Peña, declaró este miércoles que, si la ciudad de Nueva York quiere entrar en la industria de los supermercados, puede hacerlo, pero bajo las mismas reglas para todos.

La NSA, que representa a unos 200 miembros y 450 supermercados, no se opone a que la ciudad abra los establecimientos que considere necesarios, pero sostiene que debe hacerlo «en igualdad de condiciones».

Peña precisó que «no es justo que la ciudad venga a competir en una industria que nosotros hemos sostenido durante muchos años». Agregó que los supermercados municipales que el alcalde Zohran Mamdani establecerá, uno en cada condado, crearían una competencia desleal para los negocios de sus miembros y podrían obligar a algunos a cerrar.

El dirigente señaló que se han reunido con representantes de la administración de Mamdani, a quienes presentaron una propuesta para que la ciudad otorgue subsidios a los supermercados independientes, lo que les permitiría vender productos de la canasta básica con un descuento de hasta un 20%.

Aseguró que ofrecer un descuento del 30% no resulta posible para esos establecimientos, debido a los elevados costos de operación, entre ellos el alquiler, energía eléctrica, seguros y los salarios. «Queremos reducir los costos de operar en la ciudad», expresó.

Recordó que también plantearon que el dinero que la administración invertirá en los supermercados municipales podría utilizarse para subsidiar a los pequeños negocios y ayudar a cerca de dos millones de personas que reciben cupones de alimentos y que han sufrido recortes en sus beneficios.

Peña sostuvo que la ciudad está enviando un «mensaje equivocado» al dar a entender que los pequeños negocios están «sobrecobrando» a los neoyorquinos. «No es así», afirmó, y explicó que el margen de ganancia de los propietarios de supermercados independientes oscila entre un 3% y un 4%.

«Cuando las grandes cadenas se van de la ciudad, nosotros nos quedamos”. “Nuestras familias están en el centro de todo lo que hacemos, y no es justo que la ciudad quiera competir directamente con nosotros utilizando recursos públicos», manifestó.

La NSA presentó una demanda ante la Corte Federal de Manhattan contra el alcalde Mamdani, en la que sostiene que los supermercados municipales que su administración proyecta establecer crearán competencia desleal para los negocios de sus miembros y podrían provocar cierre establecimientos.

Con esta acción, la organización se suma a otras dos demandas presentadas ante la Corte Suprema del estado por la Multicultural Business Coalition (MBC), que agrupa a 50 cámaras de comercio de diversos grupos étnicos y que también impugna la iniciativa de Mamdani.

La NSA afirmó que decidió dar este paso porque los comerciantes independientes merecen competir en igualdad de condiciones y no deberían verse obligados a enfrentar establecimientos respaldados por fondos gubernamentales que operen bajo condiciones económicas diferentes.

«Esta acción legal es por su supermercado, su inversión, sus empleados, su familia y el futuro de estos establecimientos comerciales independientes en NYC», concluyó la NSA.

Peña ofrecio sus declaraciones en el local del supermercado City Fresh Market, ubicado en el 125 de la calle |166, en El Barrio, Manhattan.

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