Solicitan a Fernando villalona y a David Ortiz arreglo de calle en el Hipódromo

Los moradores del residencial Invi-Dorex, en el Hipódromo V Centenario hicieron un llamado al carismático artista Fernando Villalona y al pelotero David Ortiz para que visiten la calle 22, del sector Invi-Dorex y se den cuenta del calamitoso estado de la vía que se inunda por cualquier lluvia que dure más de una hora.

El llamado lo hacen los periodistas María Hernández y Miguel Wisky junto a los miembros de las Juntas de vecinos del lugar Ramón Rodríguez (Santos), Lucía Vázquez y Javier Morillo, entre otros.

Los denunciantes señalan que ya han agotado todos los recursos posibles para que el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dio Astacio o el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y hasta el mismo presidente de la República, Luis Abinader envíen ingenieros a la calle 22, que ya está hundida en varias partes para que la reparen y le hagan los filtrantes que les faltan y un badén, frente al destacamento policial que fue eliminado en febrero del 2024 cuando se asfaltó la avenida Hípica.

Los moradores del Invi-Dorex aprovecharon la forma filantrópica de ser tanto del artista como del pelotero para que se interesen en este problema comunitario al que las autoridades no han encontrado solución.

«Cuando lo deseen pueden pasar por la calle 22, la misma del destacamento policial del lugar. No es posible que una calle tan importante que es una salida para el tapón que se produce en las horas pico en las avenidas Hípica y Ecológica se mantenga como un camino vecinal abandonado de un campo cualquiera » dijeron los reclamantes.

Cuando lo deseen los esperamos en esta calle triste para que le devuelvan el esplendor que tenía hace unos años.

