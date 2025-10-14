SNS juramenta nuevas autoridades Hospital Clínico Quirúrgico José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar

Santo Domingo. – El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, juramentó este martes al doctor Ramón Feliz Jiménez como nuevo director del Hospital José Joaquín Puello y a la doctora Patricia Álvarez como subdirectora del centro, ubicado en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Al juramentarlos, el doctor Lama exhortó a las nuevas autoridades a asumir con responsabilidad el reto de poner en marcha este moderno centro hospitalario, dotado de tecnología avanzada y diseñado para ofrecer atención médica de calidad y calidez humana.

“La Ciudad Sanitaria representa un paso trascendental en el fortalecimiento del sistema público de salud. Con esta juramentación, reafirmamos nuestro compromiso de brindar servicios eficientes y dignos, que respondan a las necesidades reales de la población”, expresó el titular del SNS.

En el acto también estuvo presente el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, doctor Edisson Féliz Féliz, quien destacó la importancia de la designación de un equipo médico altamente calificado para garantizar el éxito operativo y asistencial del nuevo hospital.

El doctor Ramón Feliz Jiménez es cirujano oncólogo con maestría en Gerencia de Salud y diplomado en Fundamentos de Políticas Sanitarias y Seguridad Social, entre otros estudios. Se desempeñó como asesor de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana (ERD) en asuntos de salud. De 2022 a 2024, fungió como director general del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde consolidó una gestión reconocida por su enfoque organizativo y su impulso a la modernización de los servicios hospitalarios.

La doctora Patricia Álvarez, de su lado, es médico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, con amplia experiencia en investigación clínica, diplomada Gerencia y Gestión Hospitalaria.

El Servicio Nacional de Salud continúa fortaleciendo la red hospitalaria del país, impulsando la apertura y el funcionamiento de centros equipados con infraestructura moderna y personal altamente capacitado, con el objetivo de garantizar servicios oportunos, seguros y de calidad para todos los dominicanos.