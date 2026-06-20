Serbia derrota 3-0 las Reinas del Caribe en VNL

FILIPINAS.- El conjunto femenino de Serbia obtuvo este viernes un triunfo 3-0 (25-19, 25-23 y 25-18) sobre la República Dominicana, en la continuación de los partidos de la segunda semana del Grupo 5, de la Liga de Naciones que organiza la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Las dominicanas, que recibieron la inyección de su capitana Brayelin Martínez y Gaila González, con más minutos en la cancha, cayeron por sexta ocasión en la justa mundialista, mientras que Serbia logró su segunda victoria de la VNL.

Las Reinas del Caribe se enfrentan este sábado a Japón a las ocho de la mañana (hora dominicana).

El ataque de las ganadoras fue guiado por Anja Subic que anotó 16 puntos, seguida de Nina Cajic con 10 y Branka Tica se fue con 9.

Por las caribeñas, Geraldine González marcó 11 puntos, Jineirys Martínez con 10, mientras que Brayelin Martínez y Gaila González aportaron ocho puntos cada una.

En las estadísticas por equipo, Serbia dominó en ataque 42-37, mientras que en bloqueos terminaron igualadas con ocho.

En el primer parcial, las muchachas de Serbia tomaron control de la pizarra 18-11, gracias a una férrea defensa, buenos bloqueos y un ataque consistente desde todos los ángulos de la cancha.

En ocasiones, la defensa dominicana falló en momentos oportunos, lo que no le permitió regresar en el set.

En el segundo games, las criollas se presentaron más agresivas en el ataque y en la defensa y pusieron el marcador 9-8 a favor de Serbia.

Un aspecto que afectó a las dominicanas fue que el bloqueo no funcionó a la perfección, mientras que Serbia con ataques de Subic y Cajic, mantenían a distancia a sus rivales.

En el tercer parcial, las triunfadoras salieron a rematar y tomaron la pizarra 19-14 con buenos remates, una buena ofensiva, cometiendo muy pocos errores y la defensa siempre en lo alto.

Pies de fotos

Katielle Alonzo consigue un remate ante Serbia en el tercer parcial

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