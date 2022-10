Rodríguez Pimentel garantiza masiva presencia de delegados en pleno de corriente reformista este domingo

Santo Domingo – Delegados de todo el país estarán presentes este domingo en el Club

Los Prados, de esta capital, en el primer Pleno Nacional de Dirigentes de la Corriente

Renovadora del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que busca renovar las actuales

estructuras de dirección de esa organización política.

Héctor Rodríguez Pimentel, coordinador general del movimiento, explicó que el encuentro

está pautado para las 10:00 de la mañana y entre los principales puntos de agenda está la

elección de la dirección ejecutiva de la corriente y asumir el “balaguerismo siglo 21” como

su plataforma ideológica reivindicando la obra del fenecido Joaquín Balaguer.

Pimentel aseguró que las expectativas son positivas entre muchos antiguos cuadros

reformistas del interior del país y de la capital que aspiran a renovar un partido que, según

afirmó se encuentra en un virtual colapso en mano de una dirección que solo le interesa

accionar en beneficio propio.

Adelantó que en la Corriente Renovadora del PRSC convergen figuras de militancia

histórica en la organización como el doctor Leonardo Matos Berrido, Enedina Rodríguez y

Rosa Domínguez, las dos últimas secretarias personales de Balaguer; Annie Felipe, Alexis

Joaquín Castillo, el ingeniero Osiris de León, quien sería el secretario general del

movimiento, el ex aspirante presidencial Ricardo Espaillat, Billy Álvarez y Aura Peralta

entre otros.

“El Pleno Nacional de Dirigentes de la Corriente Renovadora del PRSC es una estructura

que se ha creado a lo interno del Partido Reformista con el propósito de renovar ese

partido; ahí no estará la dirección actual porque nosotros creemos que esa dirección actual

ha llevado al partido a una situación calamitosa, prácticamente ha colapsado”, dijo

Rodríguez Pimentel.

Destacó que a la desaparición física del ex presidente Balaguer el PRSC contaba en el 2000

con un nivel de aceptación de un 25%, pero, sin embargo, en estas ultimas elecciones del

2020 cayó a un 1.7%.

“Hay una situación que se da siempre con la actual dirección del Partido, y es que una vez

pasan las elecciones ellos congelan el partido, lo ponen inactivo y cuando falta poco para las

elecciones, como ocurre ahora que falta un año y pico para las primeras elecciones

municipales en febrero del 2024, convocan a la dirección central y le dicen que no hay

tiempo para candidaturas”, observó.

Recordó que igual proceder tuvo esa dirección en el 2012 cuando acudieron a las

elecciones apoyando la candidatura de Danilo Medina, en el 2016 respaldando a Luis

Abinader y en el 2020 al ex presidente Leonel Fernández.

En cada una de esas alianzas el partido va disminuyendo su caudal, comentó Rodríguez

Pimentel, advirtiendo que en esta ocasión “vamos a construir una estructura de verdaderos

reformistas, vamos a elegir una dirección ejecutiva y vamos asumir como plataforma

ideológica el balaguerismo siglo 21”.

Ese “balaguerismo siglo 21” resume todas las enseñanzas de Joaquín Balaguer, tanto en lo

concerniente a su pensamiento y accionar político, así como a su obra de gobierno, dijo.

Explicó que esa plataforma ideológica será revestida de ciertos modernismos, acorde a los

nuevos tiempos y los retos de la globalización, afirmando que la obra de Balaguer “ocupa

todo el espectro de la vida nacional”.

“Está presente en el campo con la reforma a agraria, en la austeridad para con el ahorro

interno hacer la mayoría de las obras que construyó, en el manejo del presupuesto; un 60%

de inversión púbica y 40% por ciento de gasto de corriente, cautela en el endeudamiento

externo, celo por el medio ambiente; con Balaguer fue que comenzó aquí a valorarse lo que

es el medo ambiente cuando se prohibieron los aserraderos en los bosques y el cambio del

uso de cabon por gas propano para cocinar en las casas”, resumió.

Para Héctor Rodríguez Pimentel, Balaguer, después de su muerte “sigue siendo el líder

político más admirado en República Dominicana” y al respecto citó que en cuatro sondeos

seguidos la prestigiosa firma encuestadora Gallup así lo establece.

“La impronta de Balaguer está presente en la sociedad dominicana, su figura de líder

político está recuperada totalmente porque en unos casos sus adversarios ya fueron

vencidos y otros porque se dieron cuenta que manejaba bien el país”, sostuvo.