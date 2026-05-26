República Dominicana adopta el WE Finance Code y marca un hito regional en inclusión financiera

SANTO DOMINGO – La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB) emitió la Circular CSB-REG-2026000008, que establece el reporte obligatorio de datos desagregados por sexo sobre el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).Esta acción apoya la iniciativa global WE Finance Code, cuyo objetivo es incrementar el financiamiento de las mipymes lideradas por mujeres.

La circular establece que todas las entidades financieras del país deberán reportar trimestralmente la composición de la propiedad de sus clientes mipymes — incluyendo el porcentaje en manos de mujeres — y el resultado de sus solicitudes de crédito: aprobadas, rechazadas y los motivos. La primera remisión corresponde al corte del 30 de septiembre de 2026.

Con esta medida, República Dominicana se posiciona como el primer país de América Latina y el Caribe en el que el sector privado impulsa la integración de datos desagregados al marco regulatorio de supervisión de su sistema financiero.

“Contar con datos desagregados nos permite identificar brechas reales y promover un sistema financiero más eficiente y equitativo. Con esta circular damos un paso decisivo hacia una supervisión más inclusiva y basada en evidencia”, afirmó Inés Páez, directora de Innovación e inclusión Financiera de la SB.

En este contexto, la SB, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se reunieron para definir la hoja de ruta para lo que resta del año, que incluye el primer reporte de indicadores desagregados ante la OCDE.

«Desde BID Invest, hemos trabajado junto a la Superintendencia de Bancos y la ABA para hacer de República Dominicana el primer país de la región en implementar el WE Finance Code. Los aprendizajes de este proceso son los que hoy nos permiten expandir la iniciativa a otros países de América Latina y el Caribe», afirmó Miguel Baruzze, jefe de operaciones del BID en República Dominicana.

El proceso que condujo a esta medida inició en 2023, cuando BID Invest y la ABA impulsaron la implementación voluntaria del WE Finance Code. Durante esta etapa, la ABA lideró la coordinación técnica, desarrollando la infraestructura de reporte y un tablero nacional.

“Este logro refleja el compromiso del sector financiero dominicano con la mejora continua y la generación de información clave para la toma de decisiones. La colaboración entre las entidades ha sido fundamental para construir un estándar común y avanzar hacia su adopción a nivel regulatorio”, señaló Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA.

Actualmente, el WE Finance Code cuenta con 26 instituciones financieras signatarias, que representan cerca del 97% de los activos del sistema financiero dominicano. En dos años, el piloto permitió consolidar estándares alineados con la OCDE, realizar 16 talleres técnicos y establecer una definición común de mipymes lideradas por mujeres, en línea con la normativa vigente de clasificación empresarial.

Este proceso ha sido respaldado por BID Invest mediante inversiones y movilización de recursos por más de US$160 millones en el país, vinculados a operaciones con instituciones financieras comprometidas con el financiamiento a mujeres empresarias.

“La brecha de financiamiento para las mujeres empresarias no responde a una falta de capital, sino a una falta de visibilidad. El WE Finance Code demuestra que cuando los datos existen y el sistema se compromete, el capital puede fluir hacia donde realmente hay oportunidad», afirmó Jennifer Lantigua, ejecutiva del BID Invest y coordinadora del WE Finance Code en República Dominicana.

“En 2026, BID Invest lanzará el WE Finance Code en Colombia, convirtiéndose en el segundo país de la región en implementarlo”, reveló.

Adicionalmente, Lantigua detalló que, a nivel global, el WE Finance Code está activo en más de 33 países con más de 460 instituciones signatarias, y en su fase de escala (2027-2031), prevé expandirse a 60 nuevos países con más de 2,500 entidades signatarias.

Sobre el WE Finance Code

El WE Finance Code es un marco de compromisos voluntarios que invita a las instituciones financieras a reportar datos desagregados por sexo sobre el financiamiento a las mipymes y a tomar acciones concretas para cerrar la brecha de género. Es una iniciativa global impulsada por la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) y la OCDE, con implementación regional liderada por BID Invest en América Latina y el Caribe.

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.

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