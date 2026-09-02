Rector del IPES realiza jornada de orientación y supervisión en la Escuela para Cadetes de la Policía Nacional
Exhorta a los futuros oficiales a asumir la transformación policial y destaca la importancia de su prepación continua
Santo Domingo, RD.– El rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía, realizó hoy una jornada estratégica de orientación y supervisión en la Escuela para Cadetes “Mayor General José Félix Rafael Hermida González, donde exhortó a los cadetes a asumir con responsabilidad los principios de la transformación policial, destacando la importancia de una formación continua, basada en valores, ética y compromiso de servicio.
Durante la arenga a los futuros oficiales, el general Guzmán Badía resaltó que la transformación policial requiere una formación permanente y un compromiso constante de los futuros oficiales, a quienes instó a no detener su preparación después de la graduación y a procurar siempre la excelencia en las áreas donde decidan desarrollar su carrera.
“Sigan formándose, esto apenas es el comienzo. Nunca se queden atrás; todo requiere sacrificio y esfuerzo. Aprovechen esta formación para ser hombres y mujeres de bien, al servicio de la sociedad y la patria, con la misión de proteger y servir a la ciudadanía”, expresó el rector del IPES.
En la supervisión por diferentes áreas de la Escuela para Cadetes, verificó las condiciones de los espacios destinados a la formación de los cadetes e identificó oportunidades de mejora para continuar fortaleciendo la calidad del proceso educativo.
Tras el recorrido, reafirmó la importancia de que los conocimientos adquiridos durante la preparación académica y profesional sean llevados a la práctica, de manera que los cadetes puedan responder con responsabilidad a las exigencias de la función policial y al compromiso de servicio con la ciudadanía.
La supervisión contó con el acompañamiento del director de la Escuela para Cadetes, coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña, junto a oficiales superiores e instructores.
La visita forma parte del seguimiento permanente que realiza el IPES a los procesos de formación policial, en consonancia con los lineamientos del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, orientados a fortalecer la preparación de los miembros de la institución y consolidar una formación basada en los valores, la ética y el compromiso de servicio a la ciudadanía.