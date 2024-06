RD y otras naciones Hoy, una nueva semana con temas encendidos

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El presidente Luis Abinader calificando de normal los cambios en la administración Pública, las muertes extrajudiciales creciendo en el país y haciendole daño a la cacareada reforma policial, la responsabilidad del nuevo Senado de escoger a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), la muerte de un hacendado en la comunidad de Caya Clara, en el municipio de Cabrera, María Trinidad Sánchez; el final de la oposición Ligth del PLD al gobierno, la persecución policial para apresar a Alberto Ezequiel Estrella Arias por el alquiler de un vehiculo utilizado para el asalto de una entidad bancaria en la capital dominicana, la no aclarada muerte de dos militares el 29 de diciembre pasado de 2023 en la Avenida 30 de Mayo en la capital, el agente policial que le quitó la vida a su ex esposa y se suicidó, el ex presidente Danilo Medina atacando a los miembros que se marcharon del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los cuales califica de ratas a quienes traicionaron el partido morado, la Policia Nacional ampliando los detalles del asanto a una sucursal del Banco Popular, un incendio en el Ensanche Keneddy, en el Distrito Nacional; una denuncia de que depredan el litoral costero de la playa Buen Hombre, en Villa Vásquez, Monteristi, en la Línea Noroeste; apagones en Puerto Rico, aagudizamiento de la crisis en Haití, un obispo de Santiago denunciando el daño de la bajeza humana utilizada para destruir y descalificar a las personas, el avance de la ultraderecha en Europa, el arresto en la Bahía de Ocoa de 14 personas relacionadas con el narcotráfico, el consumo de fentanilo en la ciudad de Nueva York, la crisis del servicio eléctrico en Puerto Rico, denuncias de que agentes policiales ejecutan ciudadanos,la iniciativa del voto obligaorio, reforma fiscal, son temas impactantes en República Dominicana y el mundo iniciando una nueva semana en junio de 2024.

ECONOMIA

Entre los temas económicos iniciando una nueva semana se destacan:

CNTD favorece consensuar reforma fiscal

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) dijo que es correcta la decisión del presidente Luis Abinader de consensuar la reforma fiscal que plantea su gobierno como forma de buscar recursos que le permitan impulsar el desarrollo económico y social del país.

Al ofrecer sus declaraciones a la prensa en LA semanal en el Palacio Nacional, el presidente Abinader dijo que la reforma a que aspira tendrá que ser el resultado del consenso con la sociedad civil y los sectores sindicales.

Jacobo Ramos, presidente de la CNTD y diputado electo por San Pedro de Macorís, sostuvo que alienta saber que de entrada el mandatario afirmó que los recursos que se capten deben ir a mejorar el sistema de salud, la seguridad ciudadana, los sueldos del sector público, y los salarios mínimos, y que sirvan en sentido general para atender a los más pobres.

RD recibe más de 5 millones de visitantes en primeros 5 meses y proyecta 11.5 millones para 2024

La salida durante cuarenta días de una unidad de Punta Catalina, lo que generaría apagones en el país

Las diferentes propuestas que hace al gobierno para una reforma fiscal la Central Nacional de Detallistas Unidos, que inicie con un plan de desarrollo para las mipymesy que disminuya las cargas a ese importante sector de la economía

Los retos del nuevo director de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez

Canciller Roberto Álvarez juramenta al nuevo director general de Pasaportes

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, juramentó en el cargo, al nuevo director general de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe, designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 314-24 de fecha 7 de junio de 2024

Durante el acto, el canciller Roberto Álvarez definió a Ramírez como un fiel servidor público, que entiende lo que significa responder a las necesidades de una nación y de un gobierno comprometido con la transparencia, por lo que le manifestó el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder llevar a cabo su labor con éxito.

De su lado, Ramírez Uribe agradeció la posición en la que el presidente Abinader le designó al tiempo que afirmó estar consciente de que este es un reto y una oportunidad para servir a la ciudadanía, mostrándose abierto a sugerencias de mejoras en la Dirección General de Pasaportes.

Ramírez Uribe es un profesional especializado en gerencia de productividad y calidad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y posee una amplia trayectoria en este sector, la cual ahora aplicará al frente de la Dirección General de Pasaportes con miras a la eficiencia y la calidad en la institución, alineándose con los objetivos del Gobierno dominicano de modernizar y mejorar los servicios públicos para todos los dominicanos.

OTROS TEMAS ECONOMICOS

Los hoteleros esperando no ser tocados por la reforma fiscal

La inauguración de obras del gobierno en el Este

El reto oficial de formalizar empresas para incrementar sus ingresos

El seminario sobre transición energética anunciado por INTEC

El daño de la crisis eléctrica a los sectores productivos en Puerto Rico, como las protestas por la falTa de servicio eléctrico

El préstamo de US$ 400 millones para la protección del medio ambiente

El reporte de Prensa Latina la incdertidumbre que genera la crisis de electricidad en Puerto Rico

Los 846, 735 visitantes en mayo a la República Dominicana

El alza en casi un 60% en el precio del arroz

Incremento en los costos de producción de los productores de banano

El desvío del Río Masacre y el daño al pais en el contenido de medios de comunicación

Ministerio de Obras Públicas entrega más de US$ 14 millones como avance para inicio de trabajos nuevo muelle de Manzanillo

La circulación de nuevos billetes de RD$ 1,000 y 2.000

La denuncia de contaminación del río Ozama, en el cual vierten anualmente más de 90 mil toneladas de residuos

El asalto a un colmado en Santiago

Peotestas en el Sur de Puerto Rico por la falta de energía eléctrica

Puertos turísticos dominicanos generan ingresos superiores a los 20 millones de dólares durante el mes de mayo

MAS TEMAS ECONOMICOS

La Operación Gaviota

Las alzas en los precios del arroz y otros productos, como servicios, antes de una reforma fiscal que contemplaría el gobierno

El presidente Luis Abinader advirtiendo que «no le va bien al que asalta», refiriéndose a los asaltos bancarios de los últimpos dias en el país

Los 218 asesores del Ministerio de Educación que cuestan al contribuyente 21 millones de pesos al mes

Presidente Abinader inaugura rehabilitadas obras hidráulicas, un comedor económico que servirá hasta 4,000 raciones de comidas diarias y el play Paso Cibao en Hato Mayor